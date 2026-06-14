端午財神報到！3生肖財運轉旺 屬虎偏財最強、屬馬小心血光之災

周五（19日）就是一年一度的端午節，除了吃粽子、立蛋，不少民眾也會關心節日前後的運勢變化。清水孟國際塔羅宮小立老師在臉書指出，端午節被視為一年之中陽氣旺盛的節日，能量起伏也較為明顯，有些生肖在這段期間要小心破財、口舌是非與意外受傷；不過也有生肖財運轉旺，有機會迎來進財契機，其中屬虎者偏財運最旺，端午期間不妨小試手氣。

俗話說「君子問凶不問吉」，比起只關心好運，先避開可能發生的麻煩也很重要，端午節前後有3個生肖要特別提高警覺，凡事低調謹慎一點，才能降低負面影響。

提高警覺生肖 TOP 3：雞

屬雞的人這段期間在人際互動上容易出現口舌紛爭，說話前最好多想幾秒，尤其在工作溝通、親友相處時，更要避免因一時情緒或用詞不當，引發不必要的誤會與衝突。

提高警覺生肖 TOP 2：牛

屬牛者要特別留意財務問題，無論是投資理財、購物消費，或涉及借貸、合夥與簽約事宜，都不宜太過衝動，與金錢、文件相關的細節，最好反覆確認，以免因一時疏忽造成損失。

提高警覺生肖 TOP 1：馬

屬馬的人今年正值犯太歲，加上生肖屬火，而端午節又是一年之中陽氣、火氣較旺的時節，雙重能量影響下，情緒容易變得急躁，也更要留意交通安全。開車、騎車或過馬路時都應避免搶快、闖紅燈，降低意外與血光之災的風險。

財運方面，也有3個生肖在端午節前後較有機會迎來好消息。

財運轉旺生肖 TOP 3：羊

屬羊的人屬於努力逐漸被看見的類型，雖然不一定是突如其來的橫財，但過去累積的付出有望開花結果，近期工作表現容易獲得肯定，也可能迎來升遷、加薪，或接觸到更有發展性的任務。

財運轉旺生肖 TOP 2：兔

屬兔者這段期間財運表現亮眼，對市場變化、投資訊息與產業趨勢的敏銳度提升，若能多留意理財消息，並在審慎評估後行動，有機會掌握不錯的獲利機會，不過仍要避免貪快，凡事以穩健判斷為主。

財運轉旺生肖 TOP 1：虎

屬虎者端午節前後偏財運最旺，可能收到紅包、獎金、禮物，或透過抽獎、中獎等方式獲得意外收入。若平時就有購買彩券的習慣，不妨在端午期間小試手氣，或許有機會迎來驚喜財。

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