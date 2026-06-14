端午極陽熱毒強！命理師警告5種人「記得躲午」 犯太歲者少出門

端午節（6月19日）將至，許多民眾已開始規劃連假行程，不過命理專家王老師特別在臉書粉專發文提醒，指出端午節當天是一年中陽氣最旺盛、氣場轉換最劇烈的時刻，有「5種特定族群」在端午當天務必要進行「躲午」，在特定時段盡量待在室內休息養氣，並避開穢氣較重的場所，以免遭到熱毒之氣干擾，導致運勢下滑、穢氣纏身。

為何端午節需要特別「躲午」？王老師解釋，民間傳統常說「端午到，五毒醒」，大眾熟知的是蛇、蠍、蜈蚣等毒物開始活躍，但在古書中亦有記載：「夫毒，太陽之熱氣也。」這意味著端午節當天，大自然的陽氣會旺盛到極致。

在這種天氣與氣場劇烈波動的交界點，如果民眾剛好正值運勢較弱，或是身體素質較虛的時期，就非常容易受到這種「熱毒之氣」的衝擊。因此，在端午節當天毒氣最盛的「午時」，必須採取避邪、靜心的方法待在室內，在命理學與民俗上便被稱作「躲午」。

王老師進一步點名，有5種人在端午節當天的上午11時至下午1時（午時），應該盡量待在室內休息，避免在外奔波曝曬：

除了特定族群要待在室內防範外，王老師也提醒一般大眾，端午當天應盡量避免前往醫院、墓園、殯儀館等穢氣與陰氣較重的場所；尤其是到了夏天許多人熱愛前往的溪邊或海邊，若屬於無人管理的荒涼水域，非必要也切勿久留（但若因工作需要則不受限制）。

如果端午當天有不得不出門的行程，王老師也傳授了實用的民俗自保方法。民眾出門前可以隨身攜帶護身符，或者是將民俗上具有辟邪效果的「午時水」裝入隨身小噴瓶中，感覺氣場不佳時適度噴灑周圍，便能達到驅邪、淨化穢氣的效果，讓連假過得平安又順遂。

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