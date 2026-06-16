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上天的祝福！3星座註定幸福到老...天秤懂得欣賞、他知足常樂

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個注定會獲得幸福的星座。圖／AI生成
星座專家白瑜老師在節目中分享3個注定會獲得幸福的星座。圖／AI生成

人們總是希望能夠獲得幸福，但背後所付出的努力更是達到目標不可或缺的因素。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個注定會獲得幸福的星座，他們憑藉著獨特的個性特質，終究能找到屬於自己的幸福。請參考太陽、上升、月亮星座。

TOP3 天秤座／欣賞他人 感恩的心

天秤座懂得去欣賞他人的優點，並反省自己有哪些地方可以做得更好，總是以帶有善意的角度看待世界，這是很好的特質，多去誇讚別人，別人也會給予善意，加上他也很懂感恩，在善意的循環下自然很輕易能獲得幸福。

TOP2 巨蟹座／心態溫和 重視家庭

巨蟹座天生就是溫柔的人，甚至會為了家庭暫停工作，保持溫和的狀態對於人生非常有幫助，家人是無形的生命資產，只要家庭和睦、每天開開心心，就是巨蟹座心目中最幸福的模樣。

TOP1 金牛座／踏實經營 知足常樂

金牛座的人最厲害的地方就是會「沉潛」，他會願意壓抑自己成全別人，根據幸福退讓原則，當然能夠在未來獲得他人的幫助。保持穩健的心態與知足常樂，讓他能夠在忙碌生活中逐漸找到自己的生活節奏，最終在生命旅途中獲得該有的幸福。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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亞洲第一 免疫加強型流感疫苗納公費

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提高長者接種率 專家建議三管齊下

台灣六十五歲以上公費疫苗接種都低於歐美各國，流感疫苗接種率約五成，新冠疫苗截至四月底止，六十五歲以上長者第一劑接種率近二成一，第二劑更低，肺炎鏈球菌疫苗因轉換疫苗，預計年底可達四成接種率。專家認為，推出成人疫苗手冊及診間應設警示系統，提醒未打疫苗長輩接種，另外，長者接種疫苗可以結合各地的敬老卡或未來的健康幣，轉換點值鼓勵長者，盼能提高接種率。

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