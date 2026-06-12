台灣下半年國運曝光！命理師：AI引爆裁員潮、凶殺案變多

2026年已經過去了一半，下半年台灣的國運將會如何發展呢？命理專家小孟老師在節目《命運好好玩》中以星象預測下半年台灣會面臨的事情，包括凶殺案增多、股市波動、政治小黨下滑等等，他強調在AI迅速發展下，下半年恐會出現新一波「裁員潮」，員工們需要特別當心。

小孟老師指出，今年下半年的8月份，特別是8月12日獅子座會發生日全食，大家需要特別小心，那時恐怖的殺人案會變多，因為當獅子座遇到日全食時，代表恐怖衝突的情況會加劇，暴力事件也會增多，再來股市也會暴漲或暴跌，發生劇烈動盪，不過最終還是會往上走，股民們要做好心理準備，如果用質押可能會「爆掉」、也不要用融資融券。

小孟老師說，到了8月28日時，雙魚座會有月偏食發生，名人的感情恐怕會有人刻意報復，或是會出現名人的負面新聞。政治方面，小黨會下滑，最後台灣只會歸類成兩大黨，流言也會不間斷地傳出。

水星跟金星在10月、11月會逆行，這段期間老鼠會變多，還要注意電跟水的供應，水資源會供應不足。此外感冒也會變多，尤其是流行性感冒，如果有計畫出國旅行，要小心飛機上的傳染疾病，這時候氣候比較乾，有皮膚疾病的人更要格外留意。

小孟老師強調，很大的天災下半年比較不容易發生，不過要注意用火安全，尤其是老鼠多會去咬電線，可能會導致電線走火或停電，民眾要提防鼠患帶來的危害。

小孟老師接著用星象來預測，下半年隨著木星進入到獅子座，公司裁員的狀況會越來越多，加上AI讓那些老闆想要節省人力開支，恐怕會有新一波的裁員潮。

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