殺破狼週運勢／處女被特殊人物煞到 天蠍增加許多被動收入

白羊座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，想學習某些新的知識或技術，可找到優秀的老師指導。新月期間，可許下與學習、考試、各項學術交流的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，水星與木星齊聚家宅宮位，會換新傢俱，或整修一些區域，生活煥然一新。某些白羊座以十分便宜的價格購買老屋，並打掉格局裝潢，住起來十分舒適。也可能賣掉手上的房地產，賺到不少資金。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到冥王星影響，喜歡的人表現出強烈的佔有慾，連與朋友的往來都不允許。某些白羊座則是遇到恐怖情人窮追不捨，常跟蹤你回家，甚至半夜出現在住宅附近的便利商店。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到戀愛宮位的金星影響，朋友過度涉入你的戀情，常常出些餿主意，反而會破壞情感關係。單身的白羊會被朋友配對自己不喜歡的對象，覺得多管閒事。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會在此時調整薪資，即使不多，對改善經濟狀況也不無小補。新月期間，可許下與薪資、正財、存錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星、水星相位良好，出行會十分順利，有效率地遊覽好幾個想去朝聖的地方打卡，順便買了許多當地的土產，回來送給所有的親朋好友。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在家宅宮位的金星影響，上司想外派你到海外常駐，必須在短時間內搬家。某些金牛座在家遠距辦公，但私生活容易被工作完全佔據。

健康運方面，火星持續在命宮行進，火氣較大，容易長痘痘、嘴破。並要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，身體也有過勞的傾向，這段時間需特別注意人身安全。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，有任何計畫，可在這段時間啟動，做任何決定，都能非常順利執行。新月期間，可許下任何願望，會獲得良好的能量推進，心想事成。

金錢運佳，木星與水星齊聚金錢宮位，相位良好，除了經常性薪資外，正在發展的副業或兼職有會有一些進帳，業績越來越好，經濟狀況富裕。某些雙子座則是發現過去離職的薪轉帳戶居還還有一筆錢，感到富有。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的金星受到冥王星影響，交通工具故障頻頻，花很多錢維修。被開罰單的機率較高，盡量不要違規。並要當心與人發生行車糾紛，記錄器一定要確保正常運轉，以防不時之需。

人際關係方面，海王星與土星齊聚在人際關係宮位，遇到幾次被詐騙的經驗，無論有沒有損失金錢，都會對陌生人感到警戒，即便是認識的人，也會有些難以信任。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與暗戀的對象有很多互動的機會，兩人似乎有發展的空間。感情穩定的巨蟹座，則與喜歡的人心有靈犀，很有默契。新月期間可許下有關靈魂伴侶相關的願望，會獲得新月能量祝福。

工作運方面，在志業宮位的土星、海王星與在命宮的水星、木星有良好連結，終於轉換跑道成功，投身在有發展性的領域。但由於是新的產業，自己也要花很多時間適應與摸索。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，在自己的社群軟體中發言須謹慎，抱怨的話很容易被當事者看到，引發不滿，跟你吵起來。某些巨蟹座則是被當成工具人，幫了很多忙，最後只得到一句「謝謝」而已。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到金星影響，對於某個物品的執念太強，分期付款也要買到手。有投資習慣的巨蟹座，把所有身家都放在投資市場，標的卻一直跌。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與天王星齊聚，會加入一個新的團體，裡頭臥虎藏龍，每個人都有一些特殊的技能，遇到困難可得到貴人幫助。新月期間，許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，與某些同事相處不愉快，容易爆氣，直接教訓對方。某些獅子座則是工作量過多，經常需要加班，但沒辦法獲得實質的補償。

感情運方面，在命宮的金星受到在感情宮位的冥王星影響，自以為保護喜歡的人的行徑，對方卻感到束縛，表達愛的方式太強勢，被他認為佔有慾太強，愛情不需要花十分力去表現，只要能輕輕地接住對方就可以了。

遠行運方面，土星與海王星齊聚遠行宮位，正在海外工作、交換學生、打工渡假、留學的獅子座，在異國會感到較為孤立無援，遇到困難，不知找誰求助。旅行則感到水土不服，或是因為時差關係，精神狀況不佳。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會發展出新的副業或營業項目，放在市場大受歡迎，逐漸成為重要的營業項目。新月期間，可許下與事業、工作、成就......等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，木星與水星齊聚人際關係宮位，會有許多應酬的邀約，在許多活動場合交流重要的情報。某些處女座則是因為特殊技能，結識了許多不同的客戶，他們都會成為你的貴人。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的金星相位不良，被一個特別的人物煞到，但這種歡喜的感覺卻不容許表達出來，對方或你可能已經有穩定的伴侶。某些處女座則是陷入職場戀情，不希望被週遭的人知道，避免流言蜚語流傳。

健康運方面，土星與海王星齊聚疾厄宮位，慢性疾病纏身，心情也因此感到厭世，身心靈需要很大的能量療癒。同時在健康宮位的冥王星相位不良，工作容易過勞，常忘記飲水如廁，當心泌尿系統發生問題。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會有一個到海外旅行或出差的計畫，將開始預訂住宿與交通票券，新月期間，可許下有關遠行、旅遊方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星與水星齊聚志業宮位，目前手握許多資源，處理任何事務會十分有效率。與客戶或長官溝通良好，成為職場紅人。正在轉換跑道的天秤座，會進入到大型的產業工作。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的金星影響，情感關係中有第三者介入，迫使你要作出抉擇。某些熱戀中的天秤座，無意發現自己竟是小三，情緒陷入掙扎。

金錢運方面，火星在財務宮位行進，有許多預期外的開銷，造成荷包大失血。當心信用資料外洩，或是戶頭遭到盜用，造成你資金遭到凍結，要跑一趟金融機構與執法機關說明，才能解鎖。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會重新規劃理財方式，將不良的標的停損，逢低接盤潛力資產，日後會增加許多被動收入。新月期間，可許下與理財、債務、投資有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運佳，木星與水星齊聚學業宮位，順利把論文完成，拿到畢業證書。某些天蠍座的研究題材深獲指導者青睞，有機會登上重要的學術期刊，學業表現受人矚目。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的金星受到冥王星影響，原本獲得一個光鮮亮麗的任務，可與知名廠商或人士合作，卻遇到一些要求，被迫做出許多妥協，原來覺得愉快的工作，興致完全被澆熄。

感情運方面，火星持續在感情宮位行進，與喜歡的人經常因為小事爭執不休，對方無法感受到你付出的愛，感到心寒。某些天蠍座在親密關係上的需求較多，伴侶無法配合，關係也因此產生嫌隙。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人互訴衷曲，終於有情人成眷屬，兩人正式交往。感情穩定的射手座，會與情感對象有同居或登記結婚的想法。新月期間，可許下與感情有關的願望，會獲得新月能量庇佑。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與水星相位良好，善用各種電子支付的回饋紅利，買東西省下不少錢。有投資習慣的射手座，總能獲得最新資訊，崩盤前賣出，並逢低買進，賺到不少資金。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，職場氣氛不佳，到處充滿不擇手段分食資源的同事，吃相難看，感到嫌惡。某些射手座工作量過多，每天都要加班才能做完。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到金星影響，車輛需要維修，荷包大失血，外出容易與人發生行車糾紛，記錄器請保持正常運作，才能釐清肇事責任，被開罰單的機率較高，需特別遵守交通規則。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會執行一個新的任務或職務，某些摩羯座會轉換到新的單位服務。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星與水星齊聚感情宮位，與喜歡的人有許多交流的機會，兩人開始交往狀態。感情穩定的摩羯座，會與情感對象先登記結婚，在名份上確立下來。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的金星受到冥王星影響，銀行帳戶因為一些原因被鎖，需要親自到金融機構辦理一些手續，某些摩羯座為了獲得某個限量商品，不惜負債也要弄到手。

家宅運方面，土星與海王星持續在家宅宮位行進，即便貸款很重，也想購賣屬於自己的房產。某些摩羯座家中有人需要長期照顧，生活重擔都落在自己身上，感到十分疲累。

水瓶座：

整體運勢

感情運佳，新月發生在戀愛、娛樂宮位，與喜歡的人可互訴衷曲，兩人正式交往。某些水瓶座煞到偶像明星，第一次看演唱會，就搶到位置極佳的門票。新月期間，可許下與戀愛、娛樂有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星與水星齊聚工作宮位，利用ＡＩ協助自己整理煩雜的事務，效率會快很多，也更能突顯出過人的專業知識。某些水瓶座則是與客戶溝通順暢，順利簽約合作。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星在家宅宮位行進，住宅環境不太安寧，經常被鄰居發出的噪音困擾，甚至需要請員警協助勸導。出門需注意門戶安全，避免宵小闖入，同時小心使用電器與爐火。

學習運方面，土星與海王星齊聚學習宮位，期末成績不佳，需要補考或是暑修，某些水瓶座可能對於目前選修的科系感到挫折，萌生轉學或重考的念頭，只是不知換到什麼領域比較適合自己。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會徹底整頓居家環境，斷捨離不要的物品，購入新的傢俱，讓生活煥然一新。新月期間，可許下與居住空間、家庭關係、遷徙相關的願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，木星與水星齊聚戀愛、娛樂宮位，與喜歡的人每天黏膩在一起，感情幸福美滿。某些雙魚座則是努力不懈地搶購偶像演唱會的票，可順利買到，美夢成真。

本週須注意的部分

交通運方面，火星在交通宮位行進，交通工具嚴重損毀，需要換新。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，需特別注意安全。

工作運方面，在工作宮位的金星受到冥王星影響，承接一份光鮮亮麗的工作，然而受制於客戶或上司，許多事情綁手綁腳，無法好好發揮實力。某些雙魚座目前待業中，不斷到處丟履歷，卻遲遲無下文。

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