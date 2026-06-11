三重先帝宮今迎神農大帝聖誕 新北市府贈匾肯定弘揚傳統文化

今天適逢農曆4月26日神農大帝聖誕，新北市各地供奉神農大帝的宮廟紛紛舉辦祝壽祈福活動，三重區先帝宮也隆重舉行祝壽大典及法會誦經儀式，新北市民政局長林耀長今代表市長侯友宜前往參拜，恭祝神農大帝聖誕千秋，現場致贈題有「赫濯聲靈」匾額，祈求風調雨順、國泰民安，市民安居樂業。

民政局長林耀長表示，先帝宮長年深耕地方，是三重地區重要的信仰中心與精神寄託所在，今適逢神農大帝聖誕，市府特別前來祝壽參香並致贈匾額，除彰顯神農大帝神威廣大、福澤百姓，同時也表達對廟方長期弘揚傳統文化、凝聚地方向心力的肯定與感謝，期盼在神農大帝庇佑下，持續護佑地方平安順遂、百業興旺。

民政局表示，今日神農大帝聖誕祝壽，新北各宮廟皆舉辦盛典，除三重先帝宮外，建廟58餘年的新店先帝宮擁有全台少見、手執七星劍的「黑面」神農大帝神尊，長年因積極投入弱勢關懷獲頒「澤厚民豐」匾額；三重先嗇宮今日則辦理神農聖宴與祝壽法會，並於上午舉行祝壽三獻禮，晚間更邀請薪傳歌仔戲劇團演出精采劇目「宋宮秘史」。

瑞芳區青雲殿今日亦隆重舉辦祝壽法會，現場備有有平安餐邀請信眾共襄盛會；中和區福和宮的祈安禮斗法會也準備平安米與平安麵線供參與禮斗的信眾領回；土城區五穀先帝廟同樣依循傳統舉行莊嚴的祝壽法會。各大地方重要信仰中心共同展現宗教團體扶弱濟困、凝聚社會正向能量的溫暖力量。

民政局指出，神農大帝被尊奉為農業始祖與醫藥之神，象徵五穀豐收與守護民眾健康，透過神農大帝聖誕祝壽活動，不僅傳承珍貴的民俗文化與宗教信仰，也讓民眾感受宗教勸善、濟世助人的核心價值，共同祈願新北市民幸福安康。

新北市三重區先帝宮今天恭迎神農大帝聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜致贈匾額肯定弘揚傳統文化。圖／新北市民政局提供

新北市三重區先帝宮今天恭迎神農大帝聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜致贈匾額肯定弘揚傳統文化。圖／新北市民政局提供