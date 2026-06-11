快訊

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

LINE Pay Money乘車碼優惠每周領百元優惠！雙北通勤族1任務再享15%回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

三重先帝宮今迎神農大帝聖誕 新北市府贈匾肯定弘揚傳統文化

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市三重區先帝宮今天恭迎神農大帝聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜致贈牌匾額肯定弘揚傳統文化。圖／新北市民政局提供
新北市三重區先帝宮今天恭迎神農大帝聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜致贈牌匾額肯定弘揚傳統文化。圖／新北市民政局提供

今天適逢農曆4月26日神農大帝聖誕，新北市各地供奉神農大帝的宮廟紛紛舉辦祝壽祈福活動，三重區先帝宮也隆重舉行祝壽大典及法會誦經儀式，新北市民政局長林耀長今代表市長侯友宜前往參拜，恭祝神農大帝聖誕千秋，現場致贈題有「赫濯聲靈」匾額，祈求風調雨順、國泰民安，市民安居樂業。

民政局長林耀長表示，先帝宮長年深耕地方，是三重地區重要的信仰中心與精神寄託所在，今適逢神農大帝聖誕，市府特別前來祝壽參香並致贈匾額，除彰顯神農大帝神威廣大、福澤百姓，同時也表達對廟方長期弘揚傳統文化、凝聚地方向心力的肯定與感謝，期盼在神農大帝庇佑下，持續護佑地方平安順遂、百業興旺。

民政局表示，今日神農大帝聖誕祝壽，新北各宮廟皆舉辦盛典，除三重先帝宮外，建廟58餘年的新店先帝宮擁有全台少見、手執七星劍的「黑面」神農大帝神尊，長年因積極投入弱勢關懷獲頒「澤厚民豐」匾額；三重先嗇宮今日則辦理神農聖宴與祝壽法會，並於上午舉行祝壽三獻禮，晚間更邀請薪傳歌仔戲劇團演出精采劇目「宋宮秘史」。

瑞芳區青雲殿今日亦隆重舉辦祝壽法會，現場備有有平安餐邀請信眾共襄盛會；中和區福和宮的祈安禮斗法會也準備平安米與平安麵線供參與禮斗的信眾領回；土城區五穀先帝廟同樣依循傳統舉行莊嚴的祝壽法會。各大地方重要信仰中心共同展現宗教團體扶弱濟困、凝聚社會正向能量的溫暖力量。

民政局指出，神農大帝被尊奉為農業始祖與醫藥之神，象徵五穀豐收與守護民眾健康，透過神農大帝聖誕祝壽活動，不僅傳承珍貴的民俗文化與宗教信仰，也讓民眾感受宗教勸善、濟世助人的核心價值，共同祈願新北市民幸福安康。

新北市三重區先帝宮今天恭迎神農大帝聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜致贈匾額肯定弘揚傳統文化。圖／新北市民政局提供
新北市三重區先帝宮今天恭迎神農大帝聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜致贈匾額肯定弘揚傳統文化。圖／新北市民政局提供

新北市三重區先帝宮今天恭迎神農大帝聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜致贈匾額肯定弘揚傳統文化。圖／新北市民政局提供
新北市三重區先帝宮今天恭迎神農大帝聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜致贈匾額肯定弘揚傳統文化。圖／新北市民政局提供

新北市三重區先帝宮今天恭迎神農大帝聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜致贈匾額肯定弘揚傳統文化。圖／新北市民政局提供
新北市三重區先帝宮今天恭迎神農大帝聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜致贈匾額肯定弘揚傳統文化。圖／新北市民政局提供

三重 神農大帝 新北

延伸閱讀

周四神農大帝聖誕！從五穀王到藥王…求豐收、求健康必拜

今天就是！千載難逢「超級666日」降臨 命理師曝開運招財秘訣

影／基隆端午龍舟賽移師八斗子漁港 傳統古禮祭江邱佩琳點睛下水

高虹安市長親臨勉勵 產官學攜手共推品格教育

相關新聞

「3生肖命格」越胖越好命...馬聚餐邀約多、他常被同事餵食

很多人都想要擁有苗條的身材，但有些人偏偏瘦不下來，怎麼減肥都沒用。命理專家廖翊樺在節目《命運好好玩》中分享3個越胖越好命的生肖命格，雖然要變瘦不容易，不過天生胖胖的他們運氣特別好，人生福報滿滿。

三重先帝宮今迎神農大帝聖誕 新北市府贈匾肯定弘揚傳統文化

今天適逢農曆4月26日神農大帝聖誕，新北市各地供奉神農大帝的宮廟紛紛舉辦祝壽祈福活動，三重區先帝宮也隆重舉行祝壽大典及法會誦經儀式，新北市民政局長林耀長今代表市長侯友宜前往參拜，恭祝神農大帝聖誕千秋，現場致贈題有「赫濯聲靈」匾額，祈求風調雨順、國泰民安，市民安居樂業。

天生不獨立！「3生肖」對朋友特別依賴 討厭孤單也怕被冷落

在人際關係裡，有些人天生比較獨立，遇到事情習慣自己消化，但也有些人特別重感情，生活中少不了朋友的陪伴與支持，一起來看看，有哪幾個生肖，對朋友特別依賴，也最離不開朋友。

拜拜供品可以「重複再拜」？命理師揭真相：要按神明位階來

為了祈求自己平安健康、財運滿滿，許多人會準備供品，以表達心中對神仙或祖先的敬意。命理專家王老師在臉書發布影片，解答拜拜時供品是否能重複使用的問題，他強調，供品能重複祭拜，不過要先從位階高的神明開始祭拜，並且神明不挑食，挑選供品還是要以自己喜歡吃的食物為主。

「遇事不平、心中有尺」…老台北大龍峒包公廟的正氣信仰

大龍峒一帶，向來是台北城中極具歷史厚度的文化場域。談到大龍峒，許多人首先想到的是保安宮、孔廟，以及老台北街區累積下來的人文氣息。然而，在這片信仰與生活交織的地景之中，還有一座值得被更多人看見的廟宇——大龍峒包公廟。

6月19日端午開運…喝5杯「午時水」、煮硬幣財氣噴發

6月19日就是端午節，端午節當天是一年陽氣最強時刻，小孟老師分享端午開運法，快來做看看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。