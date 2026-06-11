快訊

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

LINE Pay Money乘車碼優惠每周領百元優惠！雙北通勤族1任務再享15%回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

天生不獨立！「3生肖」特別依賴朋友 討厭孤單也怕被冷落

聯合新聞網／ 非貓不可
有些人天生比較不獨立，喜歡依賴朋友。圖／AI生成
有些人天生比較不獨立，喜歡依賴朋友。圖／AI生成

在人際關係裡，有些人天生比較獨立，遇到事情習慣自己消化，但也有些人特別重感情，生活中少不了朋友的陪伴與支持，一起來看看，有哪幾個生肖，對朋友特別依賴，也最離不開朋友。

第三名：狗

屬狗人天生重情義，對朋友有著很強的忠誠感，一旦把某個人認定為摯友，就會非常信任對方，也願意付出時間與真心去維繫這段關係，很多屬狗人表面看起來堅強，其實內心很需要陪伴，尤其在人生低潮或壓力大的時候，更希望有朋友能陪在身邊，對他們而言，朋友不只是玩樂夥伴，更像精神支柱，因此他們非常重視友情，相對的，有時也會特別依賴朋友。

第二名：豬

屬豬的人個性單純又真誠，對朋友通常沒什麼防備心，他們很享受有人一同相處的感覺，也習慣把開心與煩惱分享給朋友，許多屬豬人其實很怕孤單，因此在人際關係裡容易形成情感依賴，只要朋友冷淡一點，就可能開始胡思亂想，他們待人真心，願意相信別人，也容易因為感情深厚而掏心掏肺，雖然有時會顯得太過依賴朋友，但也因為這份真誠，往往能有許多知心好友

第一名：羊

屬羊的人情感細膩、內心敏感，非常需要被理解與陪伴，他們平常看起來溫柔安靜，但其實容易因情緒低落而陷入不安，而朋友的安慰對他們來說特別重要，屬羊人很重感覺，只要遇到願意傾聽自己的人，就會慢慢產生依賴感，他們不喜歡孤單，也怕被冷落，常把朋友當成情緒避風港，雖然有時容易因太在意朋友而受影響，但也正因如此，他們總能用真心去對待每一段友情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

福氣不靠財富！「4生肖」待人真誠不算計 他吃虧也能一笑置之

重情重義！不會被愛沖昏頭 友情第一感情第二的生肖

「四星座」人太好…常被當軟柿子！天秤怕衝突、射手不計較、他無法說不

利字擺中間！3生肖天生精算師 猴絕不吃虧、這動物果斷切割

相關新聞

「3生肖命格」越胖越好命...馬聚餐邀約多、他常被同事餵食

很多人都想要擁有苗條的身材，但有些人偏偏瘦不下來，怎麼減肥都沒用。命理專家廖翊樺在節目《命運好好玩》中分享3個越胖越好命的生肖命格，雖然要變瘦不容易，不過天生胖胖的他們運氣特別好，人生福報滿滿。

三重先帝宮今迎神農大帝聖誕 新北市府贈匾肯定弘揚傳統文化

今天適逢農曆4月26日神農大帝聖誕，新北市各地供奉神農大帝的宮廟紛紛舉辦祝壽祈福活動，三重區先帝宮也隆重舉行祝壽大典及法會誦經儀式，新北市民政局長林耀長今代表市長侯友宜前往參拜，恭祝神農大帝聖誕千秋，現場致贈題有「赫濯聲靈」匾額，祈求風調雨順、國泰民安，市民安居樂業。

天生不獨立！「3生肖」對朋友特別依賴 討厭孤單也怕被冷落

在人際關係裡，有些人天生比較獨立，遇到事情習慣自己消化，但也有些人特別重感情，生活中少不了朋友的陪伴與支持，一起來看看，有哪幾個生肖，對朋友特別依賴，也最離不開朋友。

拜拜供品可以「重複再拜」？命理師揭真相：要按神明位階來

為了祈求自己平安健康、財運滿滿，許多人會準備供品，以表達心中對神仙或祖先的敬意。命理專家王老師在臉書發布影片，解答拜拜時供品是否能重複使用的問題，他強調，供品能重複祭拜，不過要先從位階高的神明開始祭拜，並且神明不挑食，挑選供品還是要以自己喜歡吃的食物為主。

「遇事不平、心中有尺」…老台北大龍峒包公廟的正氣信仰

大龍峒一帶，向來是台北城中極具歷史厚度的文化場域。談到大龍峒，許多人首先想到的是保安宮、孔廟，以及老台北街區累積下來的人文氣息。然而，在這片信仰與生活交織的地景之中，還有一座值得被更多人看見的廟宇——大龍峒包公廟。

6月19日端午開運…喝5杯「午時水」、煮硬幣財氣噴發

6月19日就是端午節，端午節當天是一年陽氣最強時刻，小孟老師分享端午開運法，快來做看看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。