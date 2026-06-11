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「3生肖命格」越胖越好命...馬聚餐邀約多、他常被同事餵食

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家廖翊樺在節目中分享3個越胖越好命的生肖命格。圖／AI生成
命理專家廖翊樺在節目中分享3個越胖越好命的生肖命格。圖／AI生成

很多人都想要擁有苗條的身材，但有些人偏偏瘦不下來，怎麼減肥都沒用。命理專家廖翊樺在節目《命運好好玩》中分享3個越胖越好命的生肖命格，雖然要變瘦不容易，不過天生胖胖的他們運氣特別好，人生福報滿滿。

TOP1 生肖馬（生於巳時）／交遊廣闊 食祿豐盛

屬馬的人本身就帶桃花，桃花碰上巳時會有「天廚貴人」，也就是八字中講的食神與祿神降臨到他身邊，天生就很有口福與福氣，加上馬本身就交遊廣闊，三不五時就有朋友邀請你去聚餐、吃尾牙、喝春酒，就算想宅在家也會有源源不斷的邀約，自然瘦不下來。

TOP2 生肖蛇（生於午時）／行遍天下 嘗遍美味

屬蛇的人本身屬於驛馬星，驛馬星碰到午時同樣會結合出天廚貴人，除了口福好之外，馬自己也很喜歡到處旅行、到處去吃好吃的，無論到什麼國家都能品嘗到獨特的美食，加上本身財運旺，有錢也有時間能夠吃美食，當然也容易發福，這是一個好命的特徵。

TOP3 生肖雞（生於酉時）／將星入命 福祿先得

屬雞的人在酉時出生，一方面有祿神加持，除了有口福外，更有別人給予他的福氣，有將星的人又是屬於領導者，後面經常會有許多跟隨者，那些人會把福氣捧上來給他，例如辦公室的同事會一直餵食零食或小點心，當然也容易發胖。不過也要注意，吃太多東西對身體不好，還是要多多注意自己的體重。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 美食 同事

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