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拜拜供品可以「重複再拜」？命理師揭真相：要按神明位階來
為了祈求自己平安健康、財運滿滿，許多人會準備供品，以表達心中對神仙或祖先的敬意。命理專家王老師在臉書發布影片，解答拜拜時供品是否能重複使用的問題，他強調，供品能重複祭拜，不過要先從位階高的神明開始祭拜，並且神明不挑食，挑選供品還是要以自己喜歡吃的食物為主。
拜過神明的供品是否能再拜祖先呢？王老師指出，陽可以轉陰、但陰不能轉陽，拜神明代表陽、拜祖先代表陰，所以「拜過神明的供品可以敗祖先，反之就不行」。
那假如供品吃不完，拜兩位神明是否可以用同一個供品呢？王老師說「可以」，但要特別留意神明的位階，請先拜位階高的神明，例如你今天要拜武財神和土地公，依據位階來看，就應該先拜武財神再拜土地公。
王老師補充，神明通常不會挑食，他們比我們位階高很多，不用擔心那麼多，不過要是廟宇有一些特殊的規範，還是要遵守，例如有些廟宇只能祭拜素食，就請根據不同要求挑選供品。此外，供品最好還是挑選自己喜歡吃的食物，能吃得完、不浪費才是最重要的。
王老師也曾分享拜拜時的注意事項：
過爐
用右手或逆時針過爐是錯誤的。正確方式應為左手順時針過爐3圈。
香數量
不能拿偶數香拜拜，例如2支或4支都是錯誤方式，偶數香適合祭拜祖先或拜陰廟。如果拜神應用「奇數香」，例如3柱香或1柱香。
上香
不能一次上多柱香或用右手上香。正確上香方式是先用左手上香，一次一柱，先中、後右、再左。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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