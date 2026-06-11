快訊

NBA總冠軍賽Live／最後1分鐘！尼克從落後29分到1分超前馬刺

黃子佼判緩刑4年！受保護管束 今首次北檢報到「又穿這件」

李千娜正妹女兒畢業了！一句「不用成為最厲害的人」逼哭萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

拜拜供品可以「重複再拜」？命理師揭真相：要按神明位階來

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師解答拜拜時供品是否能重複使用的問題。圖／AI生成
命理專家王老師解答拜拜時供品是否能重複使用的問題。圖／AI生成

為了祈求自己平安健康、財運滿滿，許多人會準備供品，以表達心中對神仙或祖先的敬意。命理專家王老師在臉書發布影片，解答拜拜時供品是否能重複使用的問題，他強調，供品能重複祭拜，不過要先從位階高的神明開始祭拜，並且神明不挑食，挑選供品還是要以自己喜歡吃的食物為主。

拜過神明的供品是否能再拜祖先呢？王老師指出，陽可以轉陰、但陰不能轉陽，拜神明代表陽、拜祖先代表陰，所以「拜過神明的供品可以敗祖先，反之就不行」。

那假如供品吃不完，拜兩位神明是否可以用同一個供品呢？王老師說「可以」，但要特別留意神明的位階，請先拜位階高的神明，例如你今天要拜武財神和土地公，依據位階來看，就應該先拜武財神再拜土地公。

王老師補充，神明通常不會挑食，他們比我們位階高很多，不用擔心那麼多，不過要是廟宇有一些特殊的規範，還是要遵守，例如有些廟宇只能祭拜素食，就請根據不同要求挑選供品。此外，供品最好還是挑選自己喜歡吃的食物，能吃得完、不浪費才是最重要的。

王老師也曾分享拜拜時的注意事項

過爐

用右手或逆時針過爐是錯誤的。正確方式應為左手順時針過爐3圈。

香數量

不能拿偶數香拜拜，例如2支或4支都是錯誤方式，偶數香適合祭拜祖先或拜陰廟。如果拜神應用「奇數香」，例如3柱香或1柱香。

上香

不能一次上多柱香或用右手上香。正確上香方式是先用左手上香，一次一柱，先中、後右、再左。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 拜拜 供品

延伸閱讀

命理師看台北市長選戰…蔣萬安「這期間運勢差」、沈伯洋「1事恐辛苦」

端午節補財庫！命理師曝「借火生財術」：下半年財運翻倍

6月19日4生肖6類人要「躲午」...不可愛愛防損陽氣 留意8大禁忌

今年端午超罕見…命理師曝三火疊加成最強轉運日 3招催旺下半年

相關新聞

天生不獨立！「3生肖」對朋友特別依賴 討厭孤單也怕被冷落

在人際關係裡，有些人天生比較獨立，遇到事情習慣自己消化，但也有些人特別重感情，生活中少不了朋友的陪伴與支持，一起來看看，有哪幾個生肖，對朋友特別依賴，也最離不開朋友。

拜拜供品可以「重複再拜」？命理師揭真相：要按神明位階來

為了祈求自己平安健康、財運滿滿，許多人會準備供品，以表達心中對神仙或祖先的敬意。命理專家王老師在臉書發布影片，解答拜拜時供品是否能重複使用的問題，他強調，供品能重複祭拜，不過要先從位階高的神明開始祭拜，並且神明不挑食，挑選供品還是要以自己喜歡吃的食物為主。

「遇事不平、心中有尺」…老台北大龍峒包公廟的正氣信仰

大龍峒一帶，向來是台北城中極具歷史厚度的文化場域。談到大龍峒，許多人首先想到的是保安宮、孔廟，以及老台北街區累積下來的人文氣息。然而，在這片信仰與生活交織的地景之中，還有一座值得被更多人看見的廟宇——大龍峒包公廟。

6月19日端午開運…喝5杯「午時水」、煮硬幣財氣噴發

6月19日就是端午節，端午節當天是一年陽氣最強時刻，小孟老師分享端午開運法，快來做看看。

今年端午超罕見…命理師曝三火疊加成最強轉運日 3招催旺下半年

6月19日（五）是端午節，命理師柯柏成說，今年的端午非常特殊，丙午年為「雙火」流年，又逢午月、午時形成三午匯聚（或三火疊加），純陽磁場極其剛烈強大，利於大破大立、驅邪與快速轉運，透過簡單3招就能除穢，並催旺運勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。