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端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聯合新聞網／ 綜合報導
端午節示意圖。圖／AI生成
端午節示意圖。圖／AI生成

今年端午節日期為為國曆6月19日，許多人會透過「煮水」來祈求好運與達到招財效果。命理專家王老師在臉書發布影片，分享端午煮水的小訣竅，第一種開運法可以將16元的硬幣放到鍋內煮，並把裝有硬幣的瓶子放在財位，可以讓你增加財運；第二個方法是把煮過的水放到噴瓶中，只要噴灑就能淨化周遭環境。

王老師指出，今年端午在6月19日，當天是子日，子午相沖，雖然當天煮的水叫午時水，但千萬不要在午時煮。首先要在當日的午時（中午11點到13點間）接水，並拿到戶外曬太陽15分鐘，這瓶水就是你丙午開運的午時水。

第一種方法、煮水開財運

在末時（13點到15點間）把曬好的午時水加入一點「鹽巴」，加鹽的原因是因為赤馬火太旺，而鹽巴屬水，用鹽水煮可以淨化、納氣與除燥氣，只取午時水的極陽之氣，便能夠讓財運「順風順水」。

此外，請準備硬幣16元，河圖1、6屬水，把硬幣放到鍋裡煮沸即可，再把硬幣裝瓶放在財位，你今年的招財神器就完成了。

第二種方法、小噴瓶

把曬好的水裝入小噴瓶，隨身攜帶，只要噴灑它就會有淨化的效果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

端午節 命理師 財運

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