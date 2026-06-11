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今年端午超罕見…命理師曝三火疊加成最強轉運日 3招催旺下半年

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
命理師柯柏成說，今年的端午非常特殊。圖／AI生成
命理師柯柏成說，今年的端午非常特殊。圖／AI生成

6月19日（五）是端午節，命理師柯柏成說，今年的端午非常特殊，丙午年為「雙火」流年，又逢午月、午時形成三午匯聚（或三火疊加），純陽磁場極其剛烈強大，利於大破大立、驅邪與快速轉運，透過簡單3招就能除穢，並催旺運勢。

柯柏成指出，2026丙午年為天干地支皆屬火的「雙火」流年，農曆五月初五正值「午月」，端午當天的中午又是「子日午時」標準的水火既濟；而「丙午年、午月、子日、午時」三午匯聚（或結合九紫離火運的「三火疊加」）形成奇特天時。

正因為「三午匯聚」、「三火疊加」使得今年端午節非常特殊，形成了極其剛烈、純陽的磁場，而這種能量強大，利於大破大立、驅邪與快速轉運，由於火性能量極旺，開運核心在於「以水調侯」或「借火助旺」，可透過3招除穢並催旺運勢。

他說，端午是一年之中陽氣的最高點，建議當天巳時（上午9時至11時）先用艾草、菖蒲或海鹽水噴灑家宅四周，特別是陰暗角落，將上半年的晦氣、病氣逼出除穢；午時（上午11時至下午1時）承接「午時水」，用於下半年的能量調和。

再者，可結合九星方位的精準催旺下半年，可在住宅或辦公室的東南方擺放紅色、紫色的開運物件或午時水，激發九紫星在下半年的喜慶、財祿與人緣能量；也能在正午時段將午時水放在正北方的財庫位，放到小年夜前都行，有暗催偏財之效。

柯柏成也建議透過「吃苦」與「生津調侯」來食補開運，他表示，飲食上，除了粽子，今年端午極適合搭配青梅、苦瓜或綠豆。青梅生津、苦瓜與綠豆清熱，在雙火流年的毒月五日，能從內在調理身體的陰陽平衡，避免「燥火」傷身。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

端午節

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