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6月19日4生肖6類人要「躲午」...不可愛愛防損陽氣 留意8大禁忌

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
端午節將至，命理師楊登嵙分享該節日的民俗習慣與觀念。圖／AI生成
端午節將至，命理師楊登嵙分享該節日的民俗習慣與觀念。圖／AI生成

本月19日是農曆五月初五端午節，端午節除紀念屈原、伍子胥、曹娥等歷史人物，更是傳統驅邪避災的重要節日，命理師楊登嵙提醒，端午節有禁止歡愛的8大民俗禁忌，屬馬、鼠、兔、牛等4生肖，以及老人、孕婦、幼童等6類人，按傳統有「躲午」的習俗，以免沾染不良氣息與負面磁場。

命理師楊登嵙說，端午節是一年中陽氣最旺之日，邪靈穢氣反而聚集於陰氣較重之處。當天應避免前往醫院、殯儀館、火葬場及常出事的河邊等地，若因故必須前往，建議隨身攜帶護身符、艾草或菖蒲辟邪。此外，嚴禁獨自至無救生員的溪邊、河岸或海邊游泳戲水，以免遭「抓交替」，發生意外。

香包方面，端午節習俗以香包配戴於兒童或大人身上，具驅蟲避邪之效，當天切勿遺失，否則據說一年內將招致不好的運勢。

今年是馬年，楊登嵙提醒，生肖屬馬、鼠、兔、牛的民眾，以及氣運不佳、體弱多病、老人、孕婦與年幼孩童，共6類人應「躲午」，中午時分盡量避免外出，減少接觸不良氣息。

在民俗禁忌細節上，楊登嵙說明，送人肉粽時應先將繩線剪斷、散裝後再贈送，若收到成串肉粽，也應立即剪斷綁線，因「吊肉粽」在民間有不吉利的意涵。艾草的懸掛時間也有講究，要在下午3時前完成，以中午陽氣最旺之時，懸掛效果最佳，逾時辟邪效果將大打折扣。

另外，端午節當日陽氣過盛、體力消耗較快，民俗上也有「忌行房」之說，以免耗損身體、影響健康。

楊登嵙強調，由於端午節是屈原、伍子胥、曹娥投江殉節的悲壯紀念日，當天不宜說「端午節快樂」，正確的問候語應改為「安康」、「平安」或「吉祥」，以表對先人的尊重。

端午節 生肖 楊登嵙

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