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金木合相…「四大生肖」6月正財大爆發 鼠副業變現、他貴人助攻

聯合新聞網／ 綜合報導
大發橫財示意圖。圖／AI生成
大發橫財示意圖。圖／AI生成

6月上旬，天空迎來罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆，金星是第一吉星，海王星則帶來夢幻靈感，象徵財富、機會與好運同步增強。塔羅牌老師艾菲爾分享，近期有四個生肖財帛宮被點亮，迎來正財大爆發。

生肖鼠／副業變現 靠興趣賺錢

屬鼠的人近期靈感特別豐富，過去默默經營的興趣、副業或個人專長，開始有機會轉化成實際收入。無論是作品曝光、接到合作邀約，或是發展新的兼職機會，都可能帶來意外收穫。別再把好點子藏在心裡，大膽展現實力，財運有望跟著水漲船高。

生肖龍／貴人助攻 財路大開

屬龍的人近期貴人運相當旺盛，特別容易透過朋友介紹、人脈牽線或合作機會獲得新的發展空間。原本停滯不前的計畫，有望在關鍵人物出現後快速推進。只要願意主動把握機會，不僅事業版圖有機會擴大，收入也有望同步提升。

生肖羊／過去努力 換來回報

屬羊的人這段時間在工作上的付出開始被看見。過去累積的成果與專業能力逐漸受到主管或客戶肯定，不僅有機會獲得加薪、獎金或分紅，也可能迎來更重要的工作機會。正財運穩定成長，屬於一步一腳印換來的豐收時刻。

生肖豬／理財眼光 變得精準

屬豬的人近期財務敏銳度提升，對市場趨勢和理財規劃的判斷力明顯增強。無論是檢視投資配置、規劃資產，或尋找新的理財方向，都容易做出正確決策。這段時間不必急著追求高風險報酬，穩健布局反而更有機會讓財富逐步累積。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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