快訊

同車4死2傷…她剛參加完父親告別式 開車去用餐「逆向撞上聯結車」

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

聽新聞
0:00 / 0:00

五月五端午夜「清水祖師暗訪」…淡水最重要的安境儀式

聯合新聞網／ 文／谷帥臻｜風水命理專家、設計學博士
清水巖蓬萊老祖遶境示意圖。圖／本報資料照
清水巖蓬萊老祖遶境示意圖。圖／本報資料照

淡江大橋讓世界看見淡水的未來；清水祖師暗訪則是淡水的人文記憶的靈魂。

淡江大橋讓世界重新看見淡水的河口美景，也讓許多人期待淡水與八里之間即將展開的全新天際線。很多人以為，淡水最動人的時刻，是夕陽落在河面上；也有人相信，淡江大橋完工後，這座現代工程將為淡水帶來新的交通、觀光與城市想像。然而，真正熟悉淡水的人都知道，這座城市最深沉的生命線，不只在白天，不只在河面，也不只在大橋上，而是藏在每年農曆五月初五入夜後，那場全城將街路讓給清水祖師蓬萊老祖的「暗訪」之中。

農曆五月初五的淡水，不只是端午節的熱鬧，也不是一般觀光客想像中的廟會活動。那一夜，淡水從一座河口觀光城市，轉化成一座被香火、鑼鼓、神轎、陣頭與家戶香案重新喚醒的信仰城市。白天的淡水屬於河景、夕陽、老街與遊客；夜裡的淡水，則屬於清水祖師、地方記憶，以及淡水人對平安的深層盼望。

如果不是淡水人，或許會對「蓬萊老祖」這個名字感到陌生。蓬萊老祖即是淡水清水巖所奉祀的清水祖師，也被民間稱為「落鼻祖師」。地方傳說中，清水祖師曾以落鼻示警，提醒居民避開災禍，因此在淡水人的心中，祂不只是一尊廟裡的神明，更像是一位長年守護地方的老祖師。淡水是河口，也是港口，這座城市長期站在大風大浪的第一線，迎來船隻、商旅、移民與繁華，也承受過天災、疫病、戰亂與不安。淡水人面對風浪的方式，不只是硬撐，也包含把心中的恐懼與不安，交給信仰安頓。

每年農曆五月初五端午夜，清水祖師出巡暗訪，是淡水最重要的民俗盛事之一。所謂「暗訪」，並不是單純把白天的遶境搬到晚上，而是在夜色中巡查街路、巷弄與人家門前。「暗」是夜，「訪」是探看、巡查與親自走過。端午前後，暑氣與濕氣漸盛，傳統民俗中也有驅瘟、除穢、避邪、祈求平安的意義。清水祖師在這一夜出巡，正是替淡水巡路、清境、安城。人看不見的死角，神明替人看；人說不出口的不安，祖師爺替淡水巡過。整座城市在這一夜點起香火，不只是文化嘉年華，更像是一場延續百年的城市安境儀式。

當在地北管樂團「南北軒」的北管與太鼓聲響起，淡水夜晚的心跳也被正式喚醒。舞龍舞獅開路，家將踏著莊嚴步伐護駕，眾多文化陣頭團體隨著鑼鼓聲前行。這些陣頭不只是表演，而是一種以身體參與的信仰實踐；這些鑼鼓也不只是聲響，而是地方共同記憶被喚醒的節奏。然而，淡水暗訪真正動人的地方，不只在陣頭的熱烈，也在家戶香案的溫柔。老街、騎樓、窄巷、大樓門前，一張張香案被慎重擺出，鮮花、素果、清茶、香燭，一樣一樣排好。那不是擺給觀光客看的民俗布景，而是一戶人家把一整年的辛酸、委屈、盼望與祈願，交到清水祖師面前。

當祖師神轎穿梭在淡水巷弄之間，鑼鼓聲有時會忽然低下來。香煙在夜色裡裊裊升起，原本拿著手機拍照的人，也可能在神轎靠近時自然放下手機，雙手合十，低頭不語。那一刻，最震撼的不是聲音，而是靜默。因為當神轎經過門前，許多淡水人迎接的，不只是神明，更是一種被守護的感覺。若只用「熱鬧」兩個字形容淡水暗訪，便太可惜了。它真正珍貴之處，在於這場跨越百年的信仰儀式，至今仍保留著安頓人心的力量。

2026年，當許多人仍在驚艷淡江大橋與淡水夕陽的熱潮時，也請別忘了，端午夜裡的淡水，正要展開另一場更深層的人文風景。淡水不僅有最美的夕陽落日，也不僅有紅白雙橋與現代建設，它更擁有一份讓人想親身經歷的民俗溫度。白天的淡水，是風景；夜裡的淡水，是靈魂。淡江大橋讓人看見淡水的未來，清水祖師暗訪，則讓人記得淡水的根。每年五月初五端午夜，如果有機會來淡水，請走近一點，看香火如何升起，聽鑼鼓如何從街尾傳來，看家戶如何在門前等待祖師爺經過。那一夜，你看見的不是一場廟會，而是淡水如何在香火與人群之中，成為真正的淡水。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

淡水 淡江大橋 八里 清水祖師 端午節

延伸閱讀

6月19日4生肖6類人要「躲午」...不可愛愛防損陽氣 留意8大禁忌

新北1老街人潮大減、假日冷清！網曝沒落關鍵：附近3個都一樣

周四神農大帝聖誕！從五穀王到藥王…求豐收、求健康必拜

白色淡江大橋+紅色關渡大橋…淡水河口「紅白雙橋」風水正在成局

相關新聞

五月五端午夜「清水祖師暗訪」…淡水最重要的安境儀式

淡江大橋讓世界看見淡水的未來；清水祖師暗訪則是淡水的人文記憶的靈魂。

金木合相…「四大生肖」正財大爆發 鼠副業變現、他貴人助攻

6月上旬，天空迎來罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆，金星是第一吉星，海王星則帶來夢幻靈感，象徵財富、機會與好運同步增強。塔羅牌老師艾菲爾分享，近期有四個生肖財帛宮被點亮，迎來正財大爆發。

6／19迎端午4生肖6類人要「躲午」...不可愛愛防損陽氣 留意8大禁忌

本月19日是農曆五月初五端午節，端午節除紀念屈原、伍子胥、曹娥等歷史人物，更是傳統驅邪避災的重要節日，命理師楊登嵙提醒，端午節有禁止歡愛的8大民俗禁忌，屬馬、鼠、兔、牛等4生肖，以及老人、孕婦、幼童等6類人，按傳統有「躲午」的習俗，以免沾染不良氣息與負面磁場。

周四神農大帝聖誕！從五穀王到藥王…求豐收、求健康必拜

國曆2026年6月11日，農曆四月二十六日，是民間信仰中的神農大帝聖誕。談到神農大帝，許多人會想到五穀王、藥王大帝，或是廟宇中手持稻穗、象徵農耕與醫藥守護的古老神明。農民敬拜祂，祈求五穀豐收；藥商敬奉祂，祈求醫藥有靈；身體病痛、正在調養的人，也常會向祂祈求身心安定、醫藥順利。

癡情總換來心碎！最容易碰上負心人的「3大星座」

在愛情的考卷上，總有人明明寫滿標準答案，最後卻換來不及格的分數。全心全意付出把另一半寵上天，換來的卻是無情的背叛與轉身。難道用情至深錯了嗎？今天帶你揭開那些在感情裡毫無保留，卻屢屢成為受災戶的性格真相，看看是哪些特質讓他們在情海中受挫，卻依然能勇敢追尋真愛！

重情重義！不會被愛沖昏頭 友情第一感情第二的生肖

在這個重色輕友的人數居多的世界，一些可以為了友情而將愛情排在後面的人，顯得彌足珍貴。科技紫微網就來為大家盤點一下，哪些生肖是為了友情，可以把愛情排第二的呢？ 生肖牛 屬牛的人一直都覺得，友情是非常珍貴的一種感情。他們覺得人與人之間的緣分是很奇妙的東西，愛情或許只是一種荷爾蒙的衝動；但是友情，卻是三觀一致之後的默契。 生肖龍 屬龍的人很重信義，所以一直都把友情看得比愛情更加重要。在他們看來，愛情只是一種滿足私人需求的感情，而人就是要心懷天下，廣結善緣，所以朋友自然是最重要的。 生肖馬 屬馬的人一直很清楚，友情的存在比愛情更加可靠。愛人可能會變心，分手，離己而去，但好的友誼永遠牢固。他們對友情的信賴程度是百分之百的。 生肖雞 屬雞的人，為了友情可以完全忽視愛情。對他們來說，愛情的變數太多太大，一不留神可能就變了模樣。但是友情，只要誠摯經營，就很少讓自己失望。 生肖狗 屬狗的人一直都是機智的，就是對愛情無計可施。他們知道，靠著付出努力和心血，可以留住身邊的死黨好友，卻留不住一個想要離開自己的戀人。 【延伸閱讀】 我的桃花姻緣，何時會出現？ 【免費體驗】輸入生辰排紫微命盤 【科技紫微網 】

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。