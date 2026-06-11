「遇事不平、心中有尺」…老台北大龍峒包公廟的正氣信仰

大龍峒一帶，向來是台北城中極具歷史厚度的文化場域。談到大龍峒，許多人首先想到的是保安宮、孔廟，以及老台北街區累積下來的人文氣息。然而，在這片信仰與生活交織的地景之中，還有一座值得被更多人看見的廟宇——大龍峒包公廟。

包公，也就是民間熟知的包青天。在台灣民間信仰中，包公象徵公正、明察與是非分明。很多人以為，拜包公多半是因為官司、訴訟或冤屈而來；但從現代生活來看，包公精神其實離我們並不遙遠。

人們每天都可能面對說不清的委屈：職場上的不公平、合作中的糾紛、人際之間的是非、家庭裡的誤會，或是被中傷、被誤解的無力感。這些事情不一定會立刻有答案，但人最怕的，往往是在委屈之中失去自己的正氣。

因此，走進包公廟，不只是求神明替人裁斷輸贏，更像是提醒自己：事情要看清楚，心念要放端正，真相也會在時間中慢慢浮現。

十一炷香裡，看見民間信仰的秩序

這次田野觀察大龍峒包公廟，我特別留意其參拜順序。廟中參拜包公、佛祖、地藏王菩薩、萬應公等殿，共計十一炷香：天公爐三炷、包公爐三炷，虎爺一炷、佛祖一炷、地藏王菩薩一炷、祖先一炷、萬應公一炷。

這樣的香路很有意思。

從天公開始，先敬天地；再至包公爐前，祈求公道明察；接著參拜虎爺，祈求護身避邪；禮敬佛祖，求慈悲安定；拜地藏王菩薩，象徵安定冤結、化解心中難平之事；再拜祖先，感念根本、祈求家運平安；最後敬萬應公與地方眾靈。

這不只是個人祈願的流程，也是一種民間信仰秩序的展現。它不是只求自己順利，而是將天地、神明、祖先與地方因緣一一安頓。這正是台灣民間信仰細膩而有溫度之處。

祈願之前，先把心放正

來到包公廟參拜，供品不必鋪張。鮮花、水果三樣或五樣、清茶三杯，或簡單餅乾、發糕、素果即可。若是為了是非、官司、職場不公或合作糾紛而來，供品更宜清爽素雅。

拜包公，重點不在浮誇，而在「心正、理明、事清」。

進廟之前，也可以先問自己三件事：我今天為什麼而來？我希望事情被看見的是什麼？我願意用什麼方式，讓事情更清楚、更正當？

包公信仰最珍貴的地方，不是讓人帶著怨氣來求報復，而是提醒人在遇到不平時，更要把自己站正。

祈願的核心，不是求誰輸誰贏

若要向包公祈願，最重要的是把事情說清楚，而不是帶著報復心。可以誠心稟告自己所遇之事，祈求明察是非、照見真相。

例如可如此祈願：

「包公大人明鑒，信女／弟子某某，今日誠心前來參拜。近日因某事心中委屈不安，懇請包公大人明察是非，照見真相。若我有不足之處，願能反省改正；若遭人誤解、中傷或不公對待，願真相早日浮現，公道顯現。祈求此事依法、依理、依正道處理，也讓我心中有正氣，遇事不慌、不亂、不怨，以清明之心面對困難。」

這段祈願的重點，不是要求誰輸誰贏，而是求黑白分明、心念端正、公道自在人心。

還願，不只是帶供品回來

若事情有進展，或心情逐漸安定，可以回到包公廟答謝。還願可準備鮮花、供品，或添香油錢，也可以透過公益行動、捐贈物資、關懷弱勢等方式，把自己的平安與善念分享出去。

但我認為，拜包公最好的還願，是從此做人做事更正直。

不惡口、不造謠、不報復；遇到事情，依法、依理、依正道處理。當別人遭遇委屈時，願意多聽一句、多查一分、多留一點公道。這樣的行動，比供品本身更貼近包公精神。

大龍峒包公廟的安靜正氣

大龍峒包公廟並不是華麗的觀光大廟，卻有一股安靜的正氣。

它提醒我們，人生即使遇到不公，心也不能失去正氣。真正的開運智慧，不是求讓別人倒下，而是讓自己站得更正、看得更清、走得更穩。

如果近期心裡有委屈、有是非，或有說不清的不公平，也許可以到大龍峒包公廟走一趟。點香之前，先讓心靜下來；把事情說清楚，也把自己的心態放正。

包公信仰真正珍貴的地方，不只是替人伸冤，而是提醒我們：公道會在，正氣自在人心。

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