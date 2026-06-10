重情重義！不會被愛沖昏頭 友情第一感情第二的生肖

在這個重色輕友的人數居多的世界，一些可以為了友情而將愛情排在後面的人，顯得彌足珍貴。科技紫微網就來為大家盤點一下，哪些生肖是為了友情，可以把愛情排第二的呢？

生肖牛



屬牛的人一直都覺得，友情是非常珍貴的一種感情。他們覺得人與人之間的緣分是很奇妙的東西，愛情或許只是一種荷爾蒙的衝動；但是友情，卻是三觀一致之後的默契。

生肖龍



屬龍的人很重信義，所以一直都把友情看得比愛情更加重要。在他們看來，愛情只是一種滿足私人需求的感情，而人就是要心懷天下，廣結善緣，所以朋友自然是最重要的。

生肖馬



屬馬的人一直很清楚，友情的存在比愛情更加可靠。愛人可能會變心，分手，離己而去，但好的友誼永遠牢固。他們對友情的信賴程度是百分之百的。

生肖雞



屬雞的人，為了友情可以完全忽視愛情。對他們來說，愛情的變數太多太大，一不留神可能就變了模樣。但是友情，只要誠摯經營，就很少讓自己失望。



生肖狗



屬狗的人一直都是機智的，就是對愛情無計可施。他們知道，靠著付出努力和心血，可以留住身邊的死黨好友，卻留不住一個想要離開自己的戀人。

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