最容易閃婚血型排行！B型看對眼就想嫁、「這血型」愛情必定長跑

都說結婚需要衝動，有人想先戀愛多認識對方，也有人才剛剛交往濃情密意，就想立刻結婚。日本占TV網站分享「四大血型容易閃婚」排行榜，快看看不同血型面對結婚的態度。

第4名 AB型／超級謹慎 交往夠久才安心

AB型是四種血型中最謹慎的一群。面對婚姻，他們不會被一時熱戀沖昏頭，而是希望透過長時間相處確認彼此是否適合。從價值觀到生活習慣，AB型都會仔細觀察，因此往往是最晚步入婚姻的一群。

第3名 A型／精挑細選 想太多無法下決心

A型對感情認真，也希望慎重挑選另一半。不過他們常因想得太多而遲遲無法做決定。若身邊親友給予支持，或感受到外界祝福，往往能幫助他們跨出關鍵一步，加快結婚進度。

第2名 O型／認定了 就想一起規劃未來

個性坦率又專情的O型，只要確定對方是自己想共度一生的人，就會主動談論未來。他們不喜歡拖延，常會積極規劃兩人的生活藍圖，也容易感染另一半，讓感情快速朝婚姻邁進。

第1名 B型 ／跟著感覺走 怦然心動就想婚

B型向來相信直覺，戀愛更是如此。一旦怦然心動，很容易就認定對方是未來伴侶。對他們來說，交往時間長短不是重點，只要感覺到位，結婚有何不可？堪稱最容易閃婚的血型代表。

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