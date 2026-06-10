癡情總換來心碎！最容易碰上負心人的「3大星座」

在愛情的考卷上，總有人明明寫滿標準答案，最後卻換來不及格的分數。全心全意付出把另一半寵上天，換來的卻是無情的背叛與轉身。難道用情至深錯了嗎？今天帶你揭開那些在感情裡毫無保留，卻屢屢成為受災戶的性格真相，看看是哪些特質讓他們在情海中受挫，卻依然能勇敢追尋真愛！

TOP 3：金牛座

交往過程中最令人心疼的，莫過於這群將固執發揮到極致的癡情種。一旦認定了某個人，就會把這段感情當作人生最重要的長期投資，投入大量時間、金錢與心血去經營。由於天生極度抗拒生活模式的改變，面對伴侶的冷暴力或是背叛行為，第一反應通常是選擇隱忍與退讓。腦海裡總會浮現過去共同打拼的美好回憶，捨不得放手那些已經沉沒的交往成本。

這份堅定的死心塌地，反而成為負心人有恃無恐的最大籌碼，算準了無論再怎麼胡作非為，對方都會乖乖留在原地。這種作繭自縛的執念，讓他們在錯誤的人身上白白蹉跎大好青春。請學會果斷停損的藝術，當發現對方早已不再珍惜這份情意時，勇敢轉身離開絕對是保護自己最好的方式。把那份無比堅韌的毅力拿來投資自我成長，未來的日子必定會綻放出更加耀眼迷人的光彩。

TOP 2：雙魚座

陷入情網的時刻，這類型的人彷彿戴上超強粉紅濾鏡，自動將另一半的缺點全數消除。腦海中永遠上演著浪漫劇本，總認為只要付出足夠真心，便能感化身邊那位放蕩不羈的浪子。在感情裡毫無保留地犧牲奉獻，甚至把對方擺在比生命更高的位置，完全喪失判斷是非的理智。那些明顯到不行的出軌警訊，在他們眼中都會被美化成情有可原的苦衷。

這種飛蛾撲火般的戀愛模式，讓有心人士極易趁虛而入，利用那份氾濫同情心進行無止盡的榨取。就算親友苦口婆心勸阻，依然聽不進任何逆耳忠言，堅持要在有毒的關係裡燃燒殆盡。請把濾鏡拿下來看看現實模樣，唯有先建立起堅固的心理防線與交往底線，才能避開專門欺騙感情的愛情騙子，順利找回屬於自己的幸福主導權。

TOP 1：巨蟹座

只要談起戀愛，這群人馬上就會化身為全能保姆，恨不得把伴侶的生活起居照顧到無微不至。每天準備三餐或打理雜事，連對方犯下嚴重錯誤，都會在心裡幫忙找上百種藉口來原諒。這份毫無底線的包容，往往會把另一半寵成不知感恩的巨嬰。當對方習慣了這種單向付出，就覺得一切理所當然，甚至開始向外尋求刺激與新鮮感。

巨蟹們最大的盲點，在於過度依賴這段關係的情感連結，深怕一放手世界就徹底崩塌。哪怕被傷得體無完膚，依然會執迷不悟地守在原地等待對方回心轉意，捨不得痛下決心離開。愛情必須是互相扶持的過程，把精力全掏空去滿足別人，最終只會換來滿身傷痕與無限委屈。試著將這份無私的愛留一些給自己，當你開始散發獨立自信的光芒，必定能吸引到真心珍視你的伴侶，擁抱美好人生。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。