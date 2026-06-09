「天虛星」攪局！4生肖馬年恐誤判賺錢機會…牛太保守、猴背人情債

在紫微斗數中，天虛星代表的是「預期與現實之間的差距」。紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，進入2026丙午年後，四生肖在財務上容易有不安全感，容易因為過度擔憂、期待過高或判斷失誤，而放大財務壓力。財運上不是沒機會賺錢，而是容易因為情緒焦慮，錯估局勢。

生肖牛／想太多 錯過機會

2026年其實不乏賺錢機會，但生肖牛容易因為過度謹慎而猶豫不決。面對新計畫或投資機會時，總想等到萬無一失才行動，結果反而錯失良機。有些牛朋友明明表現不錯、收入穩定，卻總覺得自己做得不夠好。這一年最大的課題，是建立對自己的信心，別讓過度保守成為財富成長的阻礙。

生肖蛇／期待太高 容易失望

生肖蛇今年的財務壓力，多半來自心理落差。原本看好的投資、合作或計畫，最後成果可能不如預期，進而產生失落感。其實許多事情並非失敗，而是沒有達到理想中的高標準。若能放下對快速獲利的期待，回歸務實規劃，反而更能看見穩定累積的成果。

生肖雞／努力與回報不成正比

生肖雞今年容易有「付出很多卻收穫有限」的感受。工作上投入大量時間與精力，卻未必立刻反映在薪資或職位上，加上外在競爭激烈，難免產生比較心理。與其糾結短期得失，不如把重心放在提升專業能力。當實力持續累積，未來的收入基礎也會更加穩固。

生肖猴／小心人情變成財務壓力

對生肖猴來說，2026年的財務風險多半與人際關係有關。朋友介紹的投資機會、合作邀約看似前景可期，但實際情況可能與想像存在落差。加上猴朋友向來重感情，容易因為信任或顧及情面而做出決定，無形中增加風險。今年與金錢有關的往來務必多一分理性，避免因人情因素影響判斷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。