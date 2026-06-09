快訊

最新風雨預測曝 「8縣市山區」明天達停班課標準

美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 川普證實：兩名飛官平安

「佛心法官」兩度裁定毒駕無保請回 斷腿警家屬籲司法回應社會期待

聽新聞
0:00 / 0:00

「天虛星」攪局！4生肖馬年恐誤判賺錢機會…牛太保守、猴背人情債

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族財運示意圖。圖／AI生成
上班族財運示意圖。圖／AI生成

紫微斗數中，天虛星代表的是「預期與現實之間的差距」。紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，進入2026丙午年後，四生肖在財務上容易有不安全感，容易因為過度擔憂、期待過高或判斷失誤，而放大財務壓力。財運上不是沒機會賺錢，而是容易因為情緒焦慮，錯估局勢。

生肖牛／想太多 錯過機會

2026年其實不乏賺錢機會，但生肖牛容易因為過度謹慎而猶豫不決。面對新計畫或投資機會時，總想等到萬無一失才行動，結果反而錯失良機。有些牛朋友明明表現不錯、收入穩定，卻總覺得自己做得不夠好。這一年最大的課題，是建立對自己的信心，別讓過度保守成為財富成長的阻礙。

生肖蛇／期待太高 容易失望

生肖蛇今年的財務壓力，多半來自心理落差。原本看好的投資、合作或計畫，最後成果可能不如預期，進而產生失落感。其實許多事情並非失敗，而是沒有達到理想中的高標準。若能放下對快速獲利的期待，回歸務實規劃，反而更能看見穩定累積的成果。

生肖雞／努力與回報不成正比

生肖雞今年容易有「付出很多卻收穫有限」的感受。工作上投入大量時間與精力，卻未必立刻反映在薪資或職位上，加上外在競爭激烈，難免產生比較心理。與其糾結短期得失，不如把重心放在提升專業能力。當實力持續累積，未來的收入基礎也會更加穩固。

生肖猴／小心人情變成財務壓力

對生肖猴來說，2026年的財務風險多半與人際關係有關。朋友介紹的投資機會、合作邀約看似前景可期，但實際情況可能與想像存在落差。加上猴朋友向來重感情，容易因為信任或顧及情面而做出決定，無形中增加風險。今年與金錢有關的往來務必多一分理性，避免因人情因素影響判斷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 紫微斗數

延伸閱讀

「伏兵星」煞到！4生肖恐有財務問題...狗過度消耗、他遇利益衝突

貴人來幫忙！「四生肖」今年能避開麻煩、財運水漲船高

4生肖夏天財運大爆發…屬豬是「福氣代表」 機會自己找上門

不執著金錢…「四星座」發財機會卻更多！ 天秤貴人帶財、他直覺驚人

相關新聞

財神寵兒！3生肖下半年運勢旺...龍工作亮眼、他投資運奇佳

2026年已過去半年，度過了風風雨雨的上半年後，有哪些生肖下半年的運勢特別好呢？命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享下半年運勢非常旺的3個生肖，其中屬龍的人工作表現亮眼、屬牛的人投資運旺盛、屬雞的人人緣非常好，不過還是要採取保守的投資策略，以免因小失大。

「天虛星」攪局！4生肖馬年恐誤判賺錢機會…牛太保守、猴背人情債

在紫微斗數中，天虛星代表的是「預期與現實之間的差距」。紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，進入2026丙午年後，四生肖在財務上容易有不安全感，容易因為過度擔憂、期待過高或判斷失誤，而放大財務壓力。財運上不是沒機會賺錢，而是容易因為情緒焦慮，錯估局勢。

貴人來幫忙！「四生肖」今年能避開麻煩、財運水漲船高

有些人賺錢靠運氣，有些人則靠腦袋。搜狐網分享，馬年有四個生肖特別懂得趨吉避凶，精準排雷，該衝的時候衝、該退的時候退，不僅成功避開許多麻煩，財運也跟著穩步成長，荷包越來越有感。

台股大跌免驚！命理師塔羅占卜：「死而復生」7月還有一波

台股本月8日開低走低，加權指數盤中最低來到42,376.86點，一度大跌近2,700點，寫下史上最大盤中跌點紀錄。命理專家小孟老師在臉書發布影片，以塔羅牌與農民曆的角度分析台股股市，他指出，台股雖然近期急跌，但未來還是可能「死而復生」，有買股的人千萬不要太急著殺出，先觀察局勢再判斷較為安全，且七月份可能也會有類似情況，投資人們要做好心理準備。

白羊座流星雨降臨！「7星座」桃花大爆發…魅力四射、脫單趁這波

6月初夜空迎來白羊座流星雨大爆發，加上金星與亮星互動、月亮進入雙魚座，浪漫能量明顯升溫。塔羅牌老師艾菲爾分享，有七個星座而言，近期魅力被放大，特別容易迎來心動邂逅、曖昧升溫，甚至有機會脫單。

「四星座」人太好…常被當軟柿子！天秤怕衝突、射手不計較、他無法說不

有些人不是沒有脾氣，而是不想去計較，明明受了委屈，卻總選擇退一步；明明不願意，卻還是不好意思拒絕。久而久之，善良成了習慣，也容易被當成理所當然。搜狐網分享，有四個星座，就是典型脾氣太好被當人軟柿子的代表，快看看有你嗎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。