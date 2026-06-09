貴人來幫忙！「四生肖」今年能避開麻煩、財運水漲船高

有些人賺錢靠運氣，有些人則靠腦袋。搜狐網分享，馬年有四個生肖特別懂得趨吉避凶，精準排雷，該衝的時候衝、該退的時候退，不僅成功避開許多麻煩，財運也跟著穩步成長，荷包越來越有感。

生肖鼠／精打細算 避開風險

生肖鼠向來觀察力敏銳，對環境變化特別有感。今年雖然面臨不少挑戰，但他們懂得提前規劃，不輕易冒險，不該碰的事情絕不勉強介入。加上做人圓融，願意分享資源與成果，因此身邊總有貴人願意伸出援手。上半年穩紮穩打，下半年財運逐漸回升，有機會迎來不錯的進帳。

生肖馬／以退為進 迎來轉機

今年對生肖馬來說，是重新調整步伐的重要一年。過去習慣勇往直前的他們，開始學會審時度勢，不再一味硬衝。加上平時待人講義氣、重感情，累積了不少好人緣，因此關鍵時刻總有人願意拉一把。隨著事業逐漸回穩，下半年收入也有望跟著提升。

生肖虎／懂得取捨 財運更旺

生肖虎個性果斷，有衝勁卻不魯莽。今年最大的優勢就在於懂得判斷哪些機會值得把握，哪些風險應該避開。他們待人坦率大方，做事光明磊落，因此容易獲得信任與支持。隨著工作表現受到肯定，正財收入穩定成長，偏財運也有不錯表現。

生肖猴／靈活應變 機會不斷

生肖猴最大的優勢就是反應快、懂得變通。今年面對各種變化，他們總能迅速找到解決方法，把危機化成轉機。加上不愛斤斤計較，人際關係經營得相當不錯，容易得到貴人提攜。尤其下半年財運表現亮眼，工作、投資或副業都有機會帶來額外收穫，讓荷包逐漸豐厚起來。

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