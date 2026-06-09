台股大跌免驚！命理師塔羅占卜：「死而復生」7月還有一波

台股本月8日開低走低，加權指數盤中最低來到42,376.86點，一度大跌近2,700點，寫下史上最大盤中跌點紀錄。命理專家小孟老師在臉書發布影片，以塔羅牌與農民曆的角度分析台股股市，他指出，台股雖然近期急跌，但未來還是可能「死而復生」，有買股的人千萬不要太急著殺出，先觀察局勢再判斷較為安全，且七月份可能也會有類似情況，投資人們要做好心理準備。

台股8日盤中一度狂瀉近2,700點，寫史上最大盤中跌點紀錄。金管會指出，台股跌幅居亞股之間，擔保維持率屬高檔，基本面依舊穩健，將持續關注國際情勢並適時採取穩定措施。

小孟老師指出，近日很多人對台股的表現感到很憂心，他將以塔羅牌角度解析當今局勢，首先抽到的牌是「寶劍十的逆位」，代表台股可能會死而復生，如果你手中有持股，不可以在8日看到大跌就想殺出，很可能會殺到低點。

再者，當日的農民曆是「祭祀」，代表拜拜的意思，有些人或許過往融資用太多，這一波殺到了融資，可能會想要很害怕進而被迫賣股，接下來因為指數會越墊越高，千萬不要去使用融資融券，或是過度使用質押，否則將會非常危險。

小孟老師也提醒，大家內心不用過度緊張，一開盤就想要緊急賣出，如果真的這樣做恐怕只會「越跌越深」。建議手頭如果還有現金，可以分批布局，不用太擔心買了後會賠很多錢，如果很想進場但不知道要買什麼，老師自己是兩倍槓桿做多，也是不錯的選擇。

假如投資人個性很容易緊張，則建議什麼事情都不要做，只需要放著、將手機關機就好，因為前幾年比特幣已經率先跌了，代表接下來的市場也很可能往下跌，不過老師認為這種急跌很快就好急彈上來，指數越高越明顯，不只六月會這樣，七月也會有類似情況。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。