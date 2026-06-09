財神寵兒！3生肖下半年運勢旺...龍工作亮眼、他投資運奇佳

2026年已過去半年，度過了風風雨雨的上半年後，有哪些生肖下半年的運勢特別好呢？命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享下半年運勢非常旺的3個生肖，其中屬龍的人工作表現亮眼、屬牛的人投資運旺盛、屬雞的人人緣非常好，不過建議還是要採取保守的投資策略，以免因小失大。

TOP3 生肖龍／工作亮眼 避免衝動消費

屬龍的人下半年在工作上會有很好的表現，上司會很肯定你的工作態度，如果想得到更好的發展，請一定要繼續努力，表現出更好的一面。財運方面容易有衝動消費的行為，要有所節制。

幸運色：灰色

TOP2 生肖牛／有投資運 別隨波逐流

屬牛的人投資運勢很旺，下半年工作同樣會表現亮眼，同事有事情總會第一個請你幫忙，但要留意自身負責的事情是否有處理好，如果沒有不要太衝動答應別人，否則容易佔到自己的時間，進而影響工作進度。財運方面，投資很有自己的想法，運氣也不錯，但記得不要隨便被別人影響，按照自己原本的投資策略進行就好。

幸運色：白色

TOP1 生肖雞／人緣極佳 投資保守為上

屬雞的人下半年人緣非常好，悶在心裡的氣總算有發洩的出口，人緣絕佳的緣故，工作上能夠多去請教同事，或祈求他們幫忙，通常他們都會答應。此外下半年也要注意形象，如果要出門應對客戶，請穿著整齊，能夠帶給大家好的印象。財運方面，你會很想花費或是亂投資，建議要選擇比較穩定保守的項目，就可以為財運加分。

幸運色：黃色

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