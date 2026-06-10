端午節補財庫！命理師曝「借火生財術」：下半年財運翻倍

今年端午節的日期是6月19日，象徵驅邪避毒、祈求健康平安的日子。命理專家王老師在臉書發布影片，分享端午節當天補財庫的2種方式，只要按照流程做，並避開午時參拜的時間，便能夠使你下半年運勢大開、財運增加。

王老師指出，今年赤馬紅羊極火月，端午節時有2種「借火生財術」，只要學起來就能讓財運翻倍成長：

第一招、吉日存錢法

6月19日端午節，是今年陽氣最旺盛的開運日，因為離卦屬火，在陽氣最盛的日子中，於銀行或ATM裡對你平常生財用的帳戶存入任意金額，存完錢後默念「五路財神開寶庫，八方財氣入我門，乾元亨利貞」，就可以借火生財，讓好運複利滾存。

第二招、天時補庫法

在端午節當天，到家中附近的廟誠心參拜，就能夠補財庫，但要特別留意，避免使用午時（上午11點至下午1點），因為子日、子午相沖，就能夠消災解厄，讓你下半年運勢大開。

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