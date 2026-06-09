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白羊座流星雨降臨！「7星座」桃花大爆發…魅力四射、脫單趁這波

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為2025年雙子座流星雨。 新華社 新華通訊社
圖為2025年雙子座流星雨。 新華社 新華通訊社

6月初夜空迎來白羊座流星雨大爆發，加上金星與亮星互動、月亮進入雙魚座，浪漫能量明顯升溫。塔羅牌老師艾菲爾分享，有七個星座而言，近期魅力被放大，特別容易迎來心動邂逅、曖昧升溫，甚至有機會脫單。

白羊座／主動出擊 桃花最旺

白羊座近期魅力大增，自信與活力特別吸引人。單身者若願意向對方丟直球，很容易獲得回應；有另一半的人則要放下堅持，多一點體貼與包容，感情就能升溫。

天秤座／緣分悄悄來敲門

金星加持下，天秤座的人氣持續攀升。一次聚會、一場偶遇，都可能轉角遇見愛。已有伴侶者不妨多製造浪漫，感情有望進一步升溫。

雙魚座／靈魂共鳴 機率大增

月亮進入雙魚座後，感情敏銳度提升。單身者容易遇見聊得來、價值觀相近的靈魂伴侶，也有人重和舊愛聯絡，重燃火花。已有另一半的人的人別翻舊帳，最近適合溫柔和解，暢談未來。

巨蟹座／快去告白 更進一步

巨蟹座近期情感能量充沛，曖昧關係有望突破現況。巨蟹請卸下心房，坦白內心想法，別再用猜測代替溝通，真誠反而能拉近彼此距離。

雙子座／聊天聊出好感度

雙子座近期特別有魅力，一句玩笑、一場深聊，都可能讓感情快速升溫。單身者容易透過社群、朋友介紹認識新對象。已有對象者，要認真傾聽對方說話，別嘻皮笑臉。

獅子座／成為眾人焦點

獅子座近期氣場強大，無論走到哪裡都容易受到關注。單身者有機會吸引欣賞已久的人主動靠近；有伴侶則能透過更多互動找回熱戀感，不要太逞強，偶爾示弱撒嬌，也是愛的表達。

天蠍座／神秘魅力全面釋放

天蠍座近期散發獨特吸引力，特別容易引發強烈的情感化學反應。若願意放下防備、敞開心房，感情發展速度可能超乎預期。已有對象者，要多給對方一點空間，關係才更安全。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 流星雨 單身 桃花

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