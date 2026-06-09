「四星座」人太好…常被當軟柿子！天秤怕衝突、射手不計較、他無法說不

有些人不是沒有脾氣，而是不想去計較，明明受了委屈，卻總選擇退一步；明明不願意，卻還是不好意思拒絕。久而久之，善良成了習慣，也容易被當成理所當然。搜狐網分享，有四個星座，就是典型脾氣太好被當人軟柿子的代表，快看看有你嗎。

天秤座／怕衝突 總是先退讓

天秤座向來重視和諧，不喜歡與人起爭執。面對意見不同或利益衝突時，他們往往選擇退一步，希望事情能和平落幕。即使心裡有不滿，天秤也寧願自己消化，不願把場面弄得太難堪。但有些人正是吃定天秤不會翻臉，於是得寸進尺。很多時候，天秤不是沒有底線，而是太習慣替別人著想。

雙魚座／心太軟 不好意思拒絕

雙魚座天生感性又富有同理心，總是站在別人的角度思考問題。只要看到別人有困難，就忍不住想伸出援手。他們最大的弱點，就是不懂得說「不」。即使自己已經很累，還是硬撐幫忙到底。久而久之，付出變成習慣，反而容易被有心人利用，讓自己承受更多壓力。

巨蟹座／太在乎別人感受

巨蟹座出了名重感情，尤其對家人、朋友和伴侶更是無微不至。他們習慣照顧別人，把身邊人的需求擺在第一位。只是當付出太多、犧牲太久，容易讓人把這份體貼當成理所當然。尤其在親近關係裡，巨蟹常常默默承擔所有情緒與責任，最後委屈的反而是自己。

射手座／懶得計較「沒關係」掛嘴上

射手座個性灑脫，不喜歡把時間浪費在小事上。很多事情只要不影響大局，他們通常選擇一笑置之。但這種不計較的態度，有時反而讓別人誤以為他們好說話。面對愛占便宜的人，射手常抱著「算了沒關係」的心態，結果一次又一次讓步，最後吃虧的往往還是自己。

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