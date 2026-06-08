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0608-0614唐綺陽星座運勢週報：金牛理財運佳 雙子感情避免太挑剔

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供 柯意如
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供 柯意如

唐綺陽星座運勢週報6/8-6/14】

重要星象：諸星在巨蟹、金星進獅子、冥海六分相

本週諸星在巨蟹，懷舊氛圍強烈，眾人回憶過往、討論家鄉美食名單；水星停滯時期情緒容易受波動，直覺能力提升，應多專注於安定自我的內心。金星進獅子，獅子星座者受到肯定與關注，演藝圈、演唱會或小孩等相關話題成為焦點。冥海六分相，九月前帶來深層的影響，在自我追尋的道路上易受到挑戰。

12星座個別影響：

牡羊：多注意並面對身體狀況，感情停滯需積極經營

雙子：當心鑽牛角尖過度思考，感情避免太挑剔對方

水瓶：簽約會議容易有狀況，感情注意言語擦槍走火

雙魚：理清繁雜事務需受幫助，感情用文字表達更好

巨蟹：保護自己避免感情用事，感情有機會遇心儀的人

獅子：事業上可大膽創新，感情雖有好感仍需多加評估

天秤：工作需花心思瞭解資訊，感情別讓小事變大事

天蠍：注意別人話中有話的暗示，感情要拿出說話技巧

金牛：理財運佳適合認真研究，感情重視彼此價值觀

處女：人際關係順暢好運用，感情從交到好朋友開始

射手：遇強則強有可敬對手，感情要誠實積極的溝通

魔羯：扛下重任表現良好，感情看似不合其實有關心

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 唐綺陽 水星

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6/8-6/14「唐綺陽星座運勢週報」金牛理財運佳好好研究、巨蟹別感情用事 1星座注意別人的話中有話

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