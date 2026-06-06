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就是今天！千載難逢「超級666日」降臨 命理師曝開運招財秘訣

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今天就是！千載難逢「超級666日」降臨 命理師曝開運招財秘訣

聯合新聞網／ 綜合報導
今天為2026的6月6日，也被網友封為大吉日。圖／AI生成
今天為2026的6月6日，也被網友封為大吉日。圖／AI生成

2026年6月6日恰巧落在星期六，由於日期同時出現「6年、6月、6日、星期六」的特殊組合，引發不少網友熱議，甚至被封為「超級666日」或「一路6到底幸運日」。許多人認為這樣的數字巧合相當難得，紛紛在社群平台分享相關話題，直呼「太有紀念價值了」。

除了日期本身充滿「6」元素外，還有不少民眾計畫在當天清晨6時6分6秒截圖留念，希望將手機畫面定格在「2026／06／06 06：06：06」的特殊時刻。有網友笑說，這可能是人生中少見的「全6畫面」，也有人期待藉由這個象徵好運的數字組合，為工作、考試、業績或投資增添好兆頭。

事實上，「666」近年來已成為常見網路流行語，通常用來形容某人表現出色、能力強或操作厲害。由於「6」與「溜」諧音，因此逐漸衍生出稱讚、順利的含義。此次日期巧合，也讓不少人將其視為象徵好運與順遂的幸運日，希望藉此討個吉利。

另外，根據「nownews」報導，民俗專家廖大乙提醒，民間信仰中的虎爺將軍聖誕為農曆6月6日，具有鎮煞、招財及守護孩童平安等寓意。不過2026年6月6日並非農曆6月6日，今年虎爺聖誕實際落在國曆7月19日。若有祭拜習俗，可於當天準備雞蛋或鴨蛋向虎爺祝壽祈福，象徵除厄迎福，也有民眾會藉此祈求財運、事業運及全家平安順遂。

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