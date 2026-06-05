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鬼門開撞上日全蝕還連兩年 命理師驚呼：巧到像被安排好

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
2026年8月12日晚間至13日凌晨將發生日全蝕，時間恰巧跨越農曆六月三十與七月初一交界，引發民俗話題。圖。圖／AI生成
2026年8月12日晚間至13日凌晨將發生日全蝕，時間恰巧跨越農曆六月三十與七月初一交界，引發民俗話題。圖。圖／AI生成

2026年鬼門開前夕恰逢全球日全蝕，且時間橫跨農曆六月三十與七月初一交界；2027年農曆七月初一又再度出現日全蝕。命理師柯柏成指出，連續兩年出現「鬼門開遇日全蝕」相當罕見，在民俗上具有特殊象徵意義，但不應渲染成災難預言，而是提醒人們敬天慎行、修德祈安。

命理師柯柏成近日在臉書發文指出，依中央氣象署公布資料，2026年8月12日為農曆六月三十，8月13日進入農曆七月初一，也就是俗稱的鬼門開。巧合的是，全球日全蝕將於台灣時間8月12日深夜至13日凌晨發生，雖然台灣無法觀測，但時間正好跨越農曆月份交界。

他表示，更特別的是，2027年8月2日農曆七月初一當天，全球也將出現日全蝕。換言之，丙午年與丁未年連續兩年都出現鬼門開前後遇上日全蝕的情況，在天文與民俗交會的角度來看相當少見。

柯柏成引述李淳風所著「觀象玩占」指出，古人將太陽視為陽氣、光明與秩序的象徵，因此日蝕常被解讀為「陰侵陽」、「臣掩君」，象徵秩序受到干擾或挑戰。不過他強調，這類說法屬於古代天人感應思想中的象徵語言，並非現代科學上的預測。

他認為，2026年的特殊之處在於發生於農曆六月晦日之夜，月晦無光、子時交入七月初一，又逢全球日全蝕進行中，形成民俗上所稱的「晦夜、陰門、日蔽」三象重疊，因此容易引發外界聯想與討論。

對於網路上可能出現末日論或災難預言，柯柏成認為，日全蝕本質上只是日月運行的自然現象，不會直接造成戰爭、天災或政局動盪。然而當罕見天象與鬼月文化結合時，人們往往容易將對國際局勢、經濟變化或社會不安的焦慮投射其中，進而產生各種神秘化解讀。

他分析，這類特殊天象對社會可能帶來敬畏感、不安感與投射感三種心理效應。人們面對日全蝕時，容易感受到自然力量的震撼；而鬼門開與日蝕巧合，則容易被放大解讀，甚至與現實世界的變局產生連結。

柯柏成表示，從道教與民俗角度來看，面對特殊天象最重要的並非恐懼，而是收斂身心。古人遇到日蝕講求修德、齋戒與反省，民間則重視祭祖、普度及行善積德。他認為，無論從天文或民俗角度觀察，這兩次日全蝕都不應被渲染成災難預言，而是提醒人們保持敬畏與善念，以「敬天慎行，修德祈安」的態度面對生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼門開 農曆七月

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