命理師看台北市長選戰…蔣萬安「這期間運勢差」、沈伯洋「1事恐辛苦」

今年台北市長選舉將由現任台北市長蔣萬安對上立法委員沈伯洋，究竟誰能順利當選呢？命理專家小孟老師在節目《命運好好玩》中以星座、生肖、名字與面向預測兩位候選人的運勢，他預言，蔣萬安從5月到10月運勢不佳，但到了11月會越來越順；沈伯洋運勢和民調會忽高忽低，建議多取拉取老人與女性的票，才能拉近雙方的差距。

小孟老師指出，蔣萬安的星座是摩羯座，其冥王星會進入到官祿宮，所以預測他會選得較為辛苦，因為官祿宮被遮蔽住，5月到10月會更加疲憊，不過到了11月份就會開始好轉。再者，天王星也會進入到夥伴宮，代表蔣萬安要特別留意夥伴，可能容易出事情，可能是周圍或競選團隊的人連累到他。

根據生肖和名字來看，蔣萬安屬馬，馬剛好來吃草，加上名字有「安」，其字的寶蓋頭能讓他休息安穩；安裡面又有女字，代表女粉絲很多、或是比較女性化的選民會較喜歡他；萬裡面有類似「虫」的字型，這是馬的尾巴，總體而言，名字很貼合他的生肖。

小孟老師進一步說明，蔣萬安是「小龍」的臉型，跟總統賴清德的龍臉很相似，雖然他今年星座運勢比較慘，生肖馬又犯太歲，可能會選的比較辛苦，加上冥王星又進入到了官祿宮，而且是呈現逆行的情況，從5月到10月運勢不佳，不過接近11月份，也就是10月16日過後，摩羯座的運勢剛好在旋轉，運勢也會跟著好起來。

小孟老師說，沈伯洋是雙子座，天王星進入雙子代表運勢會「忽高忽低」，民調也會跟著忽高忽低，建議如果選舉沒有贏蔣萬安的話，可以繼續蹲，因為他的面向是「羊臉」，剛好符合他的名字，雖然和今年馬年不符，但可能在2028年能帶給民進黨的候選人很多幫助。

以星象來看，沈伯洋的能見度未來會越來越高，年輕選票會很多，不過小孟老師建議還是要設法拿長者與女性的票，才能將票數拉近。

小孟老師總結，蔣萬安臉型比較尖，代表如果攻擊他會主動反擊，能夠一次抵擋很多人；沈伯洋名字中的「水」太多，剛好今年是馬年，馬遇到水會比較辛苦，但不代表一定選不上，建議一定要趕緊把年輕票和老人票拿到、更深入泛藍選區會對他更好。

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