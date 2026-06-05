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工作強運！3星座不怕會失業...處女能吃苦、第一名永遠正能量

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個不怕沒工作的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個不怕沒工作的星座。圖／AI生成

每個人都希望能找到安穩的工作，也因為個性的關係，有些人天生工作運就非常好，不用擔心找不到合適的工作，並總是能獲得同事的青睞。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個不怕沒工作的星座，快來看看他們有何種特質能夠獲得成功的吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 摩羯座／樂在工作 永不言退

摩羯座個性十分沉穩，無論是否到了退休的年齡，都會全身心投入在工作中，對他來說，工作就是生活的一部分，能夠藉由工作獲得成就感，根本不想要退休，這一份恆心與毅力會轉化為工作運，最終帶領他獲得成功。就算他退休，也會樂忠於發展副業，不會讓自己停滯下來。

TOP2 處女座／認真負責 能夠吃苦

很多人會故意挑選輕鬆、薪水較高、體面的工作，但處女座的人偏偏要挑比較難的工作去做，希望透過困難的工作累積自身的專業能力與不可取代性，並且在工作中認真負責，總是會承擔團隊中的責任，加上抗壓性高能夠吃苦，自然工作運非常好。

TOP1 獅子座／性格樂觀 有責任感

有責任感的人無論擔任什麼職位，老闆都會認為你值得信賴、可以倚靠，加上獅子座個性較為開朗，不會去抱怨犯錯的同事，更不會與人結怨，整天開開心心並充滿正能量，自然讓同事們都很喜愛，工作運也會隨著年齡水漲船高。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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