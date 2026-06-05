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「5星座」常慘被當工具人…雙魚無條件付出、他被全家人情勒

聯合新聞網／ 12talks
圖為被人當成工具人好困擾，示意圖。圖／AI生成
圖為被人當成工具人好困擾，示意圖。圖／AI生成

工具人」泛指在人際關係中，單方面長期付出時間、精力或金錢，卻無法獲得對等回報的人。有5個星座常常一直付出，卻在職場戀愛關係中被當工具人，他們有人自願、有人非自願，更慘的是，有人甚至沒發現自己已經淪為工具人。

▍雙魚座／容易共情 無條件付出

雙魚座非常會共情，有時候別人也會利用這些情緒，或是雙魚聽了對方的故事有感同身受，就很容易無條件的付出，尤其只要是朋友的求助，雙魚一般都不會推辭，即使明知道自己淪為工具人，也會自我安慰，幫對方說好話。

▍處女座／能力過人 被迫承擔更多

處女座不太懂拒絕別人，尤其是工作上，只要是有關於工作，對於老闆，同事的需求，基本上都會抱持多一事不如少一事，而且處女座也會認為自己做起來會比較輕鬆。所以在工作上會很容易吃虧，雖然有時候也是自願的，但無形中讓自己的工作量加重。

▍巨蟹座／太顧家 全家有事都找他

巨蟹座最容易成為家人的工具人。在家族中只要有誰需要幫忙，或是跑腿，巨蟹座都會很樂於幫忙。而且一些本來與自己沒有關係的事情，只要是親人，就非要把事情當做是自己的事情處理，常常讓自己忙到喘不過氣來。

▍魔羯座／自願當工具人 想換升遷

魔羯座的責任心太重，對於工作，事業又特別上心。有時反而認為這樣當個工具人，反而有利於職場的發展。魔羯座會認為這是自己往上爬的工具之一，表面上被當作工具人，但實際上魔羯心裡也打著如意算盤，每一步都在自己的計算當中呢！

▍天秤座／難以拒絕 討好型人格

天秤座討厭麻煩事，如果被要求做一些事情，雖然自身不樂意，但受不了被軟磨硬泡，只要多花一些時間，天秤座就會自願當一個工具人，為大家服務。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 職場 戀愛 工具人 情勒

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