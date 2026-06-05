芒種節氣到！命理師示警「投資勿亂衝」5星座有機會把資產變大

今天是24節氣中的「芒種」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，世界能量將從「資訊爆發期」，進入「財務壓力浮現、民生議題升溫、家庭安全感受考驗」的新階段，從整體星象看，這段時間最大關鍵，是資訊快速流動，但內心的不安也同步增加，媒體、社群、AI、交通、教育與通訊議題持續受到關注。消息傳得很快，不只影響著市場與人心，家庭、房產、物價、教育與民生安全感也同步受到震盪。

邱彥龍老師表示，芒種期間會更明顯感受到「錢不好亂花、投資不能亂衝」的壓力，物價、食品、房產、生活支出與現金流，會成為民眾最關心的問題，無關財運，而是財務成本變高，就算錢進來了，也容易被各種支出消耗掉，因此，這段時間最重要的不是追求短期暴利，而是守住現金流、控制支出，避免受情緒影響做出錯誤投資。

在產業方面，邱彥龍老師分析，包括與「家庭」、「民生」、「安全感」有關的領域會有較好發展，例如餐飲食品、親子教育、居家生活、心理療癒、女性市場、家庭照護、保險理財與財務規劃等，同時，AI工具、資訊平台、教育科技、短影音內容、通訊與物流相關產業，也會因資訊變動加快而出現機會。

相對而言，高槓桿投資、沒有穩定現金流的創業、只靠話術沒有實際交付的顧問業，以及成本控制差的餐飲與零售業，會面臨更大壓力，邱彥龍老師表示，未來市場會越來越現實，不是誰聲量大誰就能贏，而是誰能真正留下利潤、穩定經營，誰才有機會走得長久。

在人際與感情方面，芒種期間的情緒會變得更敏感，許多人會渴望被理解、被照顧，也容易因為安全感不足而心軟、一心懷舊或想重新投入關係，邱彥龍老師提醒，感情與合作不能只靠感覺判斷，尤其涉及到金錢、合夥、借貸、投資分潤時，一定要白紙黑字，關係再好，也要把責任與界線說清楚。

健康方面，邱彥龍老師則分析，芒種火氣轉旺，容易出現失眠、頭痛、眼壓高、喉嚨發炎、胃脹、胸悶、水腫、情緒性飲食與免疫下降等問題，很多人的健康問題不是表面瞬間爆發，而是長期將心事及壓力藏在心裡，最後由身體反映出來，因此，這段時間最需要的是降火、補水、規律睡眠，避免長期壓抑情緒。

邱彥龍老師指出，芒種也代表資訊戰、科技競爭、資料安全與金融壓力持續升高，AI、網路平台、隱私、資安與社群輿論，會成為重要議題，資源競爭與利益交換也會更明顯，這段時間最有智慧的做法，不是急著追逐機會，而是先盤點自己財務、關係、健康與資源，因為未來勝出的，是那些最懂得守住底線、看清人心、穩定現金流的人。芒種期間多一點確認跟界線，守得住錢也穩得住心，才是開運關鍵。

邱彥龍老師建議，這段期間可多拜三清道祖、太上老君、三目二郎神、月下老人、城隍爺、城隍夫人、土地公、土地婆、地基主跟灶神；服飾方面則可穿搭奶茶色、燕麥色、米白色、墨綠色、橄欖綠色、淺藍色、天空藍色、金色、香檳金色、粉色或裸粉色等，能穩固財氣、增加信任感、降低小人干擾、提升貴人運，同時也能讓溝通順暢，吸引更多合作機會，讓財運發達，也能招人緣與良緣，改善伴侶關係。

飾品方面，邱彥龍老師則建議可配戴黃水晶、黃藍寶石、鈦晶、金髮晶、祖母綠、東菱玉、翡翠、綠和闐玉、黑曜石、海藍寶石或青金石，可增加識人能力，提升成交率、工作收入倍增，並能防止衝動投資，阻擋負能量，保護自身乾淨磁場，減少小人搗亂、不被情緒勒索，減少焦慮、防止被騙。

由於芒種期間最旺的星是月亮、木星、金星、火星跟土星，因此凡上升、太陽或月亮星座落在牡羊、雙子、巨蟹、射手或金牛等5星座者，會擁有強大的貴人運，能讓資產變大，且讓財富慢慢增長，只要把情緒與本心守住、不被外界影響，少點衝動、多確認，不要胡思亂想或自我腦補，運勢就會蒸蒸日上。

邱彥龍老師並引用《易林·離之噬嗑》卦曰：『金城鐵郭，上下仝力，政平民歡，寇不敢賊。』來綜合芒種這段期間的注意事項，凡上下同心，則眾人安樂；團結一心，外敵不敢侵犯；上下同德，則四方無患。邱彥龍老師強調，小人與負能量之人，在這個節氣會想鬧事與讒言，只要心守其正，則萬事皆平。