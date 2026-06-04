4生肖夏天財運大爆發…屬豬是「福氣代表」 機會自己找上門
夏季來臨，《搜狐網》運勢專欄指出，有4個生肖在這段期間事業與財運動能轉強，不論是上班族或做生意的人，都有機會迎來收入成長、合作增加的好時機。
生肖馬
屬馬的人原本就具備行動力與衝勁，進入夏季後，整體氣勢更容易被帶動，原本卡住的計畫，有機會重新推進；先前談不下來的合作，也可能出現轉圜空間，讓事業發展逐漸升溫。
若是經營生意的屬馬者，這段時間也有機會感受到訂單與客源增加，進帳數字跟著往上。更重要的是，屬馬者在這波運勢中並非盲目硬衝，而是能保持穩定心態，不急不躁地把握機會，讓財富慢慢累積。
生肖蛇
屬蛇的人個性通常較為冷靜，不一定高調出手，但在夏季期間，對市場與機會的判斷力有望變得更加敏銳。屬蛇者這段時間走的是穩健路線，不輕易冒進，也不盲目跟風，反而更容易抓住關鍵時機。
在職場上，屬蛇者有機會因表現穩定、判斷精準而獲得主管肯定，升遷或加薪機會逐步浮現；若是做生意，則可能掌握夏季消費旺季，帶動利潤成長。加上屬蛇者心態相對沉穩，不容易因短期得失焦慮，也讓整體財運更有機會穩定向上。
生肖猴
屬猴的人思緒靈活、反應快，進入夏季後，這項優勢更容易轉化為實際財源，無論是正職工作，或是發展副業，屬猴者都有機會看見別人忽略的切入點，進而拓展收入來源。
隨著夏季社交活動增加，屬猴者的人脈資源也可能被帶動，貴人、合作機會與新案源陸續出現。由於屬猴者做事較果斷，一旦看準方向就會快速行動，因此這段期間若能掌握機會，財務表現有望變得更加亮眼。
生肖豬
屬豬的人在夏季被認為是「福氣型」財運代表，不一定需要強勢競爭，機會反而可能自然靠近，過去累積的人脈、信用與口碑，可能在這段時間開始發揮作用，讓合作案、客戶或資源主動找上門。
相較於暴衝型財運，屬豬者的收入成長更偏向穩定、順勢而來。屬豬者這段時間心態放鬆，不爭不搶，反而能在低壓狀態下收穫成果，讓財運一步步累積放大。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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