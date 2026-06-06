殺破狼週運勢／天秤成職場當紅炸子雞 白羊荷包每天在失血

殺破狼2026年6月8日～6月14日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在面試、溝通宮位的太陽與天王星，相位良好，面試新工作，遇到貴人幫助，使你很快就被錄取。工作穩定的白羊座，抓住客戶對新科技好奇的心態，順利簽約合作。

家宅運方面，水星、金星、木星齊聚家宅宮位，會好好重新整頓家庭把不需要的東西斷捨離，並重新裝潢、粉刷，家宅清爽許多，某些白羊座在此時購置新的房產，重新裝修，未來生活會更舒適。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期外的開銷較多，荷包每天都在失血。某些白羊座分期付款購買昂貴的物品，生活費用受到擠壓，還沒到月底，生活就開始捉襟見肘。

健康運方面，海王星、土星齊聚命宮，筋骨、牙齒、皮膚狀況較多，雖然都是小毛病，但痛起來要人命。某些白羊座因為慢性疾病的困擾，情緒也很厭世，注意身心靈的平衡。

金牛座：

整體運勢

旅遊運佳，水星、金星、木星齊聚旅遊宮位，會選擇自駕的方式旅遊，並入住較高級的旅店，充分感受許多地方的人文風情。某些金牛座則是會想搭乘遊輪或是觀光火車，享受懶人旅行。

金錢運方面，天王星與太陽齊聚金錢宮位，總是有一些特殊的打工機會，除了賺到金錢，也獲得特別的經驗值。某些金牛座則是拿到為數不少的三節獎金，會去昂貴的餐聽犒賞自己一頓。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，一旦決定開發新的項目，堅定地做下去，不要受他人影響，也不要被任何行銷花樣迷惑，終究能將屬於自己的品牌或口碑做起來。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，天氣炎熱，當心中暑，火氣較大，容易長痘痘、嘴破。並要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，身體也有過勞的傾向，這段時間需特別注意人身安全。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，水星、金星、木星齊聚金錢宮位，收入增加，消費要求比較高級，經常吃昂貴的餐廳、生活用品也會換比較好的品牌。某些雙子座會拿一部份的資金試著投資看看。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星與天王星有良好連結，一有時間就快閃海外某些城市，享受異國風情。某些雙子座正在海外工作、留學、打工渡假、交換學生，會有移民到海外生活的想法。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與海王星齊聚在人際關係宮位，土星受到水星影響，在社群媒體上無意間的留言，竟受到立場不同人士的攻擊，覺得在網路上也要謹言慎行。

健康運方面，天王星、太陽齊聚命宮，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀千萬不可大意。此外也要注意內分泌、腺體、神經系統方面的的慢性疾病。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，水星、金星、木星齊聚命宮，不論過去多少風風雨雨，如今有情人終成眷屬。但由於水星受到在志業宮位的土星影響，陷入職場戀情的巨蟹座，儘管兩情相悅，雙方的關係依然是不能說的秘密。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，一套收藏品一旦缺了一個，不管多貴，會不惜代價收集齊全。有投資習慣的巨蟹座，長期持有的標的加值翻倍，但你暫時還不想脫手，想留著賺被動收益。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星在人際關係宮位行進，在社群媒體的言論被放大檢視，感到很不愉快，卻也不知該向誰發火。某些巨蟹座交際應酬的邀約太多，覺得很浪費時間。

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，土星受到在命宮的水星影響，在職場動輒得咎，會想轉換跑道，但沒有別的專長或實質的目標，即使不滿工作環境，也不知該到什麼領域發展。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與天王星，相位良好，在社群媒體會遇到志同道合的網友，一起討論熱衷的事物。某些獅子座把自己的心情對ＡＩ分享，至少它會給你需要的情緒價值。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與人際關係宮位的天王星有良好連結，對認識很久的朋友產生好感，對方的身份不適合發展戀情，可是只要與對方相處，總是覺得很快樂，這樣的愛戀既酸又甜。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，目前所在的產業競爭激烈，自己僅有的專長已經無法應付市場需求。某些獅子座職場不友善，同事之間勾心鬥角，每天上班都是一種情緒負擔。

遠行運方面，土星與海王星齊聚遠行宮位，在異國工作、留學、打工渡假、交換學生，因為季節的更替，水土不服，無法適應當地的氣候。在海外旅行、出差的獅子座則因為時差無法調適，睡眠不足。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，水星、木星、金星齊聚人際關係宮位，善於傾聽，並很快點破他人的盲點，使你成為許多朋友想諮商的對象，人緣極佳。然而水星受到土星影響，不知不覺被過度打擾，自己的時間被稀釋掉。

工作運方面，太陽、天王星齊聚在志業宮位，有機會遠距辦公，在自己喜歡的空間，或是家中工作，表現並不會因此受到影響與局限。某些處女座則是善用高科技的軟體輔助自己解決繁瑣的問題，處理事情的效率提升。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星、海王星齊聚財務宮位，家族會有一些資產問題影響到你，甚至需要尋求法律途徑釐清與解決。有投資習慣的處女座，容易亂槍打鳥，聽信明牌，結果帳面一直虧損。

感情運方面，土星、海王星齊聚慾望宮位，與伴侶的親密關係不協調，甚至興致缺缺，導致某方肉體出軌，戀情面臨危機。某些處女座則是身體被人不當觸碰，覺得被性騷擾。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，水星、金星、木星齊聚志業宮位，執行一個光鮮亮麗的任務，工作能力充份展現，成為職場當紅炸子雞。正在轉換跑道的天秤座，會進入有名的大型機構服務，令周遭的人羨慕。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的冥王星相位良好，喜歡的人表現出對你的佔有慾，心中反而感到高興，這就是戀愛的感覺。感情穩定的天秤座，家中毛小孩總是守在門口等你回來，會覺得很窩心。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，生活中重要的電器用品壞了，必須分期付款換新，每個月負擔加重。有投資習慣的天秤座，標的不斷下跌，帳面虧損嚴重。

健康運方面，火星在疾厄宮位行進，火氣較大，容易長痘痘、嘴破。並要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，身體也有過勞的傾向，這段時間需特別注意人身安全。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，水星、金星、木星齊聚遠行宮位，想去海外工作、留學、打工渡假、交換學生的天蠍座，許多流程都已備妥，即將啟程出發，某些天蠍座則是會以租車自駕的方式到異國旅行，行動比較自由。

金錢運方面，太陽與天王星齊聚財務宮位，會意外繼承家族的一筆資產，但你會覺得持有很麻煩，想以便宜的價錢賣掉。有投資習慣的天蠍座，會用ＡＩ幫助自己理財，找到適合的標的再投資。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，需要處理各種疑難雜症，什麼技術都要會，一個人要處理好幾個人的工作，負荷量太高，有過勞的傾向。某些天蠍座不斷在轉換跑道，一直沒辦法穩定下來。

感情運方面，火星在感情宮位行進，和喜歡的人經常因為芝麻綠豆大的問題吵架，但床頭吵床尾和。單身的天蠍座空虛寂寞覺得冷，會想尋求一夜情發洩慾望，容易被爛桃花纏上。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，水星、金星、木星齊聚財務宮位，活用家人贈與的資產，可獲得許多被動收益。有投資習慣的射手座，研究好理財功課，將資金投入風險較低的標的，逐漸看見財富的增加。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星與夥伴宮位的天王星有良好連結，原本想一個人獨旅，路途中結識很聊得來的夥伴，會一起遊覽很多想去的地方，成為相互幫助的好朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在工作宮位行進，每天都有處理不完的雜事，常常需要加班，身體有過勞的狀況。某些射手座職場氣氛不佳，與同事相處不睦，上班成了很沈重的情緒負擔。

感情運方面，土星、海王星齊聚在戀愛宮、子女宮位，土星受到在財務宮位的水星影響，與喜歡的人資產混雜在一起，容易引發糾紛。某些射手座則是花很多錢在小孩或是寵物身上，甚至因此負債累累。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，水星、金星、木星齊聚在感情宮位，和喜歡的人每天都黏膩在一起，過得十分幸福。單身的摩羯座邂逅了心動的對象，經常有獨處的機會，雙方關係越來越親密。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星與天王星有良好連結，會獲得額外的兼職機會，賺了許多外快，對改善經濟狀況不無小補。某些摩羯座對於自己該獲得的權益緊追不捨，終於得到金錢的補償。

本週須注意的部分

家宅運方面，土星、海王星齊聚在家宅宮位，土星受到在伴侶宮位的水星影響，家中長輩對於你的情感或婚事過度干預，使你非常困擾。單身的摩羯座則會被抓去相親，覺得十分尷尬。

健康運方面，太陽、天王星齊聚健康宮位，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。此外內分泌、腺體、神經系統的問題容易引發慢性疾病，作息、飲食、運動要規律。

水瓶座：

整體運勢

工作運佳，水星、木星、金星齊聚工作宮位，在職場承接重要的任務，與知名企業、人士合作，被客戶、上司肯定專業能力。正在轉換跑道的水瓶座，可進入大型企業，成為對外接觸的窗口。

感情運方面，天王星、太陽齊聚戀愛宮位，喜歡上古靈精怪的對象，常常與對方一起做奇怪的蠢事，成為兩人特殊的情趣。某些水瓶座結束一段戀情，很快又投入新的關係中。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，家人最近情緒浮躁，很容易起衝突，甚至使你不想回家。居住空間注意電器、爐火的使用，並注意門戶安全，避免宵小闖入。

交通運方面，海王星與土星齊聚交通宮位，土星受到水星影響，搭乘大眾運輸系統，容易轉錯站、坐錯車，浪費許多通勤時間，到人生地不熟的地方容易迷路，可以的話不要自己開車，被開罰單的機率頗高。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，水星、木星、金星齊聚戀愛、子女宮位，被喜歡的人疼愛，每天都被對方貼心照顧。感情穩定的雙魚座懷孕機率高，或是已經接近預產期。也可能在此時收養寵物。

家宅運方面，太陽、天王星齊聚在家宅宮位，家中常有客人造訪，每天幾乎都是很熱鬧的狀態。某些雙魚座最近經常購買新型家電，改善居住空間氛圍，生活也充滿著香氣。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障連連，常需要維修，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路，或是搭乘大眾運輸系統，皆須特別注意安全。

金錢運方面，土星、海王星齊聚在金錢宮位，土星受到在戀愛、子女宮位的水星影響。常常花很多錢討好喜歡的人，自己的生活費卻總是捉襟見肘。某些雙魚座則是花很多錢在小孩或寵物身上，預期外的花費過多。

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