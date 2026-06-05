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月亮入魔羯！4星座「太委屈」要注意...處女緊繃、他有苦難言

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師分享這段期間內最容易受到委屈的4個星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師分享這段期間內最容易受到委屈的4個星座。圖／AI生成

近日月亮進入摩羯座，人們心中的責任感會進一步加重，無論是家人、工作還是人際關係，都會產生諸多壓力。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享這段期間內最容易受到委屈的4個星座，他們總是希望「再撐一下」，殊不知自己的身心狀況已經到達極限了，請不要當逞強的人，有委屈勢必要發洩出來，讓身旁的人為你減輕負擔。請參考太陽、上升星座。

摩羯座／沉默背後都是疲憊

近日摩羯座需要承擔許多責任，工作量明明已經超過負荷，卻還是希望能再撐一下。摩羯座天生習慣隱藏情緒，不願意麻煩別人，心理明明很累還要裝作冷靜，這段期間會感到身心靈更勞累，甚至產生寂寞感，請不要一個人硬撐，適當依賴別人也是很好的選擇，才能迎接更美好的生活。

處女座／完美主義正在透支

在工作上，處女座近期會非常疲憊，就算事情已經做得很好，還是會希望做得更好，處女天生擔心出錯、害怕使人失望，因此總是把責任壓在自己身上，這種性格導致你時常處於神經緊繃的狀態，甚至開始焦慮。這段期間，你不需要更加努力，而是要放過自己，你的工作能力有目共睹，但已經太久沒有好好休息了，偶爾放鬆才能走得更遠。

巨蟹座／太心軟反而受傷

巨蟹座最近共情能力特別強，只要身邊的朋友心情不好，你就會開始擔心，別人的言語都會影響你自身的情緒，加上巨蟹習慣照顧別人，即使自己受盡委屈也會選擇忍耐，負擔越來越重。近期請把注意力放在自己身上，人與人的關係並不是單方面付出，而是彼此體諒，學會保護自己才能使你更加成熟。

天秤座／忍耐太久心會累的

近期的天秤座容易陷入「有苦說不出」的情況，許多事情導致你不舒服，但擔心氣氛變尷尬因此選擇忍耐，天秤座天生習慣維持和諧的關係，不喜歡發生衝突，縱使內心委曲也不願出聲，這段期間你的委屈感會加重，發現總是自己在配合別人，卻很少在乎自己。請學會適當拒絕別人，真正喜歡你的人不會因為你表達內心想法而離去，別再委屈自己才能使人際關係更加平衡。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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