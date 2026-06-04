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財神爺愛你！3星座天生超容易賺錢...金牛投資精品、他根本股神

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個天生擁有超強財運的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個天生擁有超強財運的星座。圖／AI生成

許多人一生中的夢想就是能夠賺大錢，不過有些人天生財運就異於常人，不需要太多努力，便能輕易獲取大量財富，愉快地過著輕鬆自在的生活。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生擁有超強財運，投資什麼就賺什麼的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、金星星座。

TOP3 金牛座／投資精品 時尚女王

對於金牛座來說，如果想投資的話，可以嘗試投資各行各業中的精品項目，不要選擇普羅大眾都在投資的東西，例如買房就要挑市中心的房，挑最高檔的地段就對了，買寶石和珠寶也買精品貨，加上金牛自身的貴氣和時尚感，只要做出正確投資就能賺大錢。

TOP2 天蠍座／選股超準 股市稱雄

天蠍座選股票的直覺非常準，不需要靠別人的建議，憑藉自己的眼光就可以選到對的股票，不過有時候會因為時機而錯失賺錢的機會，建議做足功課後就可以直接出手，只要有想法就去做，便能很輕易獲得成功。

TOP1 摩羯座／收購土地 置產稱霸

摩羯座可以做跟土地有關的投資，如果過去在股票上沒有賺到錢，或許應該轉個彎，去收購土地或是房產，做一些跟置產有關的投資項目，因為摩羯座的守護星是土星，顧名思義就是所有跟土地有關的建築物都很適合摩羯座。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 股票 財運

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