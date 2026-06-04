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大器晚成代表！「3生肖」年少難出頭 中年後事業財富雙豐收

聯合新聞網／ 綜合報導
有些生肖隨著年齡增長與經驗累積，人生反而迎來逆轉契機。圖／AI生成
有些生肖隨著年齡增長與經驗累積，人生反而迎來逆轉契機。圖／AI生成

有些人年輕時發展平平，甚至經歷不少挫折與低潮，但隨著年齡增長與經驗累積，人生反而迎來逆轉契機。「搜狐網指出，有幾個生肖屬於典型的「大器晚成」類型，早年未必特別出眾，卻能在中年後逐漸嶄露頭角，不僅事業步入高峰，財富運勢也跟著水漲船高，最終躋身有錢人行列。

生肖蛇：熬過年少低潮 中年後迎來財富爆發期

屬蛇的人年輕時往往需要花費更多時間累積實力，成果未必能立即顯現。不過他們擁有敏銳的觀察力與冷靜的判斷能力，隨著閱歷增加，優勢也會逐漸展現。進入中年後，屬蛇者更懂得掌握趨勢與機會，無論是在事業經營或財務規劃上，都容易做出正確決策。

生肖馬：靠衝勁闖出一片天 事業中年開花結果

屬馬的人天生充滿活力與衝勁，對於目標總是全力以赴。然而年輕時因為缺乏經驗，努力不一定能立刻獲得回報。隨著年齡增長，他們逐漸學會整合資源與累積人脈，也更懂得掌握發展方向。到了中年階段，事業往往迎來重要突破。

生肖兔：投資眼光精準 靠穩健布局累積豐厚身家

屬兔的人心思細膩、觀察力敏銳，擅長分析局勢與評估風險。年輕時或許不會刻意追逐名利，但他們懂得穩紮穩打，逐步累積實力。進入中年後，屬兔者在理財與投資方面往往能展現獨到眼光，透過長期布局逐漸累積可觀財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 運勢 搜狐網 人生

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6月5日芒種能量開啟！快種下「5顆種子」...告別瞎忙、收穫好運

2026 年「芒種」節氣，落在國曆 6 月 5 日晚上 23:48。芒種，是二十四節氣裡很有力量的一個節氣。「芒」，是穀物成熟時尖尖的穗芒；「種」，是把新的種子放進土地裡。很多人聽到「芒種」，第一個聯想到的是「忙」，但這個節氣真正提醒人的，不是叫我們更忙，而是提醒我們：天時不等人，人生不能一直空想與拖延。

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生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 生命靈數1 ／ 1宮．天秤．木星 整體運勢：相信自己，就是一號人在這個月唯一的幸運指南，面臨任何需要競爭的局面，都不該往後退就為了保持優雅，心裡有個聲音告訴你「我應該反抗」的時候，不要遲疑，因為這段時間越是退縮、越是要保持一個姿態，很容易就會把狀況搞得越難看； 擺出平常不太敢拿出來，那種「以自己為中心」一點的態度，反而能弭平特定人士對你的挑釁，讓雜音消失，如果你嗅到了「以暴制暴」的味道，那我想你就完全掌握六月該怎麼辦了。 工作／學習狀況：這個月在進度的安排上，很容易因為界線不明、不夠堅持而一再被更改、挑戰，然後每個改，可能都毫無根據也無意義，最後繞了一大圈還是回

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雖然大家在創業的路上是公平的，每個人都有機會成功，但你知道有些星座天生就比別人多一點機會，可能是因為個性，也可能是因為自身的魅力，看看以下的例子。

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