6月5日芒種能量開啟！快種下「5顆種子」...告別瞎忙、收穫好運

2026 年「芒種」節氣，落在國曆 6 月 5 日晚上 23:48。芒種，是二十四節氣裡很有力量的一個節氣。「芒」，是穀物成熟時尖尖的穗芒；「種」，是把新的種子放進土地裡。很多人聽到「芒種」，第一個聯想到的是「忙」，但這個節氣真正提醒人的，不是叫我們更忙，而是提醒我們：天時不等人，人生不能一直空想與拖延。

芒種的「忙」，不是瞎忙。古代農人到了這個時候，不能慢，因為麥子成熟了要趕快收，稻苗到了時候也要趕快插下去。節氣最深的智慧，就在於它讓人看見天地運行的節奏。真正的好運，不是憑空掉下來，而是在對的時間，把對的事情種下去。運氣有時候很像田裡的水氣，你要先整地、除草、下種、照顧，它才知道要往哪裡長。

很多人以為自己只是忙，其實命運正在問你：有哪些對象，錯過了就遠了？有哪些目標，不能再拖？有哪些計畫，一直放著，就會慢慢失去氣勢？又有哪些種子，現在不種，以後就錯過時令？如果只是一直想、一直等、一直說「再看看」，天時不會停下來等你準備好。

芒種最重要的不是求好運，而是種好運。這個節氣，不妨在芒種前後，為自己種下五顆種子，把模糊的願望，變成具體可行的開始。

第一顆種子，是健康。最近陸續聽到許多人健康檢查出現狀況，甚至面對癌症診斷，這些消息都讓人重新明白，身體不能永遠被當成不會壞的工具。這個芒種，可以問問自己：接下來要調整什麼作息？少吃什麼？開始做什麼？健康不是等到失去才珍惜，而是從今天開始，替自己留住元氣。

第二顆種子，是財運。最近股市漲翻天，許多人一邊心動，一邊擔心，這是高點，還是反轉的開始？財運不是只看賺多少，也要看守不守得住。這個芒種，可以重新整理自己的金流，開始一個理財計畫，或停止一個衝動決定。真正的財運，不只是進帳，也包括讓自己不被慾望牽著走。

第三顆種子，是事業。今年已經快走到中段，很多人每天忙著應付訊息、會議、雜事，看似非常努力，卻沒有真正推進核心目標。請問自己，原本設定的事業目標，進度跟上了嗎？接下來要強化哪一個行動？投出哪一份資料？聯絡哪一位貴人？芒種提醒我們，不要只忙著應付日常，而忘了把力氣放在會長大的地方。

第四顆種子，是親情。很多關係不是不重要，而是被我們放到最後。忙著工作，忙著生活，忙著照顧外面的世界，卻常常忘了關心身邊真正重要的人。可是人生真正遇到風浪時，能讓心安定下來的，往往還是家人。這個芒種，可以關心一位長輩，陪伴一個孩子，或修復一段被忙碌拖遠的關係。親情不是永遠都在原地等你，它也需要被看見。

第五顆種子，是自己。人最容易忘記的，不是工作，不是責任，而是自己。你有沒有好好愛自己？有沒有留一點時間給真正想做的事？這個芒種，請問自己一句話：我想把自己種成什麼樣的人？這不是空泛的心靈雞湯，而是一個很實際的提醒。當一個人願意把自己放回生命的中心，很多選擇才會開始清楚。

芒種的能量，不適合空想，它只適合開始。哪怕只是開始安排一個健康檢查、啟動一個理財計畫、打一通電話、傳一句問候，或給自己一個小小獎勵，都是把種子放進土裡。真正的轉變，往往不是轟轟烈烈的大事件，而是一個人終於在對的時間，做了第一個正確的動作。

芒種到了，該收的收，該種的種；該斷的斷，該開始的開始。不要害怕現在還只是小小一粒種子，所有後來看起來很大的成果，一開始也只是被放進土裡的一個動作。

願你在 2026 盛夏芒種節，忙得有方向；願你在健康、財運、事業、親情與自己身上，重新種下好運，讓生命真正開始發芽。

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