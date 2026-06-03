外表低調…12星座誰心機最重？天秤八面玲瓏 第1名完全不意外

有些人看似單純直率，實際上卻很有自己的盤算。日本命理網站「占TV」近日公布「12星座心機高手排行榜」，認為真正厲害的人未必鋒芒畢露，反而可能外表低調、行事溫和，卻總能一步步朝目標前進。其中，射手座被列為最不擅長耍心機的星座，而摩羯座則奪下冠軍，被形容是能將人生藍圖精準實現的代表。

第12名：射手座

射手座天性直率又充滿冒險精神，即使自認正在精心布局，往往也很難真正隱藏自己的想法。他們不擅長拐彎抹角，更不喜歡算計別人，因此有時反而容易被心思較深的人利用。榜單認為，射手座最大的弱點正是太過單純，若能多一點警覺心，或許能避免吃虧。

第11名：牡羊座

牡羊座屬於想到就做的行動派，做事講求速度與衝勁，對於長期規畫或精密計算興趣不大。他們習慣憑直覺前進，因此很少花時間設計策略或安排布局，在心機程度上自然排名偏後。

第10名：獅子座

獅子座偶爾也想展現精明或高段位的一面，甚至刻意營造深藏不露的形象，但往往很容易被旁人看穿。由於情緒與想法大多寫在臉上，即使想耍點小心機，也經常露出破綻。

第9名：水瓶座

水瓶座平時並不熱衷於計較得失，但當自身利益受到影響時，就會展現出意想不到的精明與防備心。他們不會主動算計別人，但也不會傻傻讓自己吃虧。

第8名：雙子座

反應靈活的雙子座相當懂得看場合說話，也能依據環境快速調整自己的態度與做法。這種高度適應力讓他們看起來有些心機，但更多時候只是善於應變，而非刻意算計。

第7名：雙魚座

雙魚座十分在意他人的感受與評價，也希望獲得認同與共鳴。為了讓自己更受歡迎，或得到別人的肯定，他們有時會展現出較有策略的一面，因此被列在排行榜中段。

第6名：天秤座

天秤座擅長與各種類型的人相處，無論面對誰都能保持良好互動。榜單認為，這種八面玲瓏的社交能力其實需要相當高的情商與判斷力，某種程度上也是一種精明表現。

第5名：處女座

平時低調的處女座一旦認真起來，往往會展現驚人的執行力。他們善於透過細膩的觀察與體貼周到的表現達成目標，有時甚至會讓人覺得過於精準而帶點心機。

第4名：巨蟹座

巨蟹座對於競爭與威脅相當敏感，一旦察覺有人可能影響自己的地位或利益，便會迅速進入備戰狀態。他們平時溫和，但在關鍵時刻會展現出保護自己與家人的強烈意志。

第3名：天蠍座

天蠍座向來以執著聞名，只要鎖定目標便不輕易放棄。他們願意花時間等待最佳時機，也擅長觀察局勢後再行動。無論是追求理想，還是面對背叛後的反擊，都能展現出驚人的耐心與策略。

第2名：金牛座

金牛座表面上總給人沉穩安靜的印象，但其實心裡有著清楚的盤算。他們擅長評估價值與風險，無論是金錢管理還是人生規畫，都傾向從長遠角度思考。正因為不輕易出手，所以每一步都經過深思熟慮。

第1名：摩羯座

摩羯座榮登榜首，被認為是最具規畫能力的星座。他們習慣替人生設定明確目標，甚至連求學、工作、結婚、生子等重要階段都可能提前安排。只要認定方向，就會一步一步朝目標邁進，最終將藍圖化為現實，因此被視為12星座中最懂得為未來布局的人。

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