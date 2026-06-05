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今芒種…接好運方法曝！「3生肖」迎轉機 財運一路旺到翻

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芒種一到好運開忙！3生肖事業財運準備收成(圖片來源：Shutterstock)
芒種一到好運開忙！3生肖事業財運準備收成(圖片來源：Shutterstock)

芒種，是二十四節氣中最有「趕快動起來」氣息的一站。所謂「芒」是有芒作物成熟，「種」則提醒人們播種插秧、掌握時機。對現代人來說，芒種不只是農忙，也是提醒自己別再把計畫放到抽屜裡：該啟動的啟動，該爭取的爭取。2026年芒種的國曆運勢區間為2026年6月5日至2026年6月20日，這段時間適合打開格局、主動出擊，讓下半年的好運先冒出芽。

圖片來源：科技紫微網

如何在芒種接好運

第一招：懸掛風景海報添福氣

可在芒種前後選一張山林、海洋或城市風景照，掛在家中或辦公室乾淨明亮的位置，象徵打開視野與擴張格局。掛上前先整理周邊環境，把灰塵與雜物清掉，代表先清出空間，好機會才有位置進來。

第二招：卯時祈願旺事業

芒種象徵播種，清晨特別適合替目標定向。可在上午5點至7點之間，面向明亮窗邊或到廟宇簡單祈福，心中默念近期最想推進的一件事，讓行動力聚焦在正確方向。

第三招：金色小物穩桃花

芒種前後桃花與人際互動變多，可配戴金色飾品、手錶，或在包包放一個金色小物，象徵穩住關係磁場、避開混亂緣分。重點不是越閃越好，而是提醒自己在互動中保持清楚界線。

哪些生肖在芒種前後轉運

生肖猴

芒種前後，生肖猴很適合把卡住的問題一口氣拆開。工作上越是棘手的任務，越能讓你展現反應快、會整合的優勢，有機會被主管或合作方看見。感情上雖然桃花不是爆量型，但容易在忙碌互動中遇到欣賞你能力的人。財運走旺，不過越有手感越要見好就收，別把好運拿去跟高風險硬碰硬。

生肖雞

生肖雞在芒種這段時間，最適合用「清楚」打開局面。流程、規則、提案與合約條件只要整理到位，就容易換來信任與資源。單身者容易吸引欣賞你專業與穩定感的人；有伴者則適合一起談理財與生活安排。財運以正財、績效與外快機會較有感，但細節要看清楚，別讓一個小疏漏偷走你的漂亮分數。

生肖牛

芒種對生肖牛來說，是把耕耘化成成果的時刻。你在職場上很有定海神針的氣場，越是需要耐心、流程與執行力的事，越能做出好成績。感情方面適合從穩定互動慢慢升溫，不必急著衝刺。財運穩中有進，正財表現尤其踏實；這段時間也適合投資工具、效率與專業能力，讓接下來的收成更扎實。

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