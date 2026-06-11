【塔羅測驗】你暗戀的他 其實也對你有好感？

甜蜜的愛情需要兩情相悅，只有當兩個人互相喜歡時，愛情才能加溫得越來越高。如果一直處於「我喜歡你，你不喜歡我」的單戀狀態，愛情就會只苦不甜了。想知道你暗戀的人對你有感覺嗎？讓科技紫微網用塔羅占卜幫你找到答案！

占卜規則：



1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。



2、在心中默念：「暗戀的他對我有好感嗎？」



3、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選牌1：死神逆位

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你們現在的關係不太可能更進一步。對方只是單純的把你當作朋友，而且他覺得你們的性格不太適合，所以沒有讓關係更進一步的想法。如果你確實很喜歡對方，還是可以繼續保持朋友關係，也許以後會有轉機。

選牌2：魔術師

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你暗戀的人也很喜歡你，已經把你當成心目中的對象。只是目前你們之間還不夠瞭解，對方還處在對你的觀察期，所以沒有回應你的暗示。繼續努力表現自己吧，當他對你有了充分瞭解後，必然會對你敞開心扉的。

選牌3：月亮

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對方清楚你對他有情愫，只是他曾受過感情的創傷，所以不敢輕易打開心門，嘗試新的愛情。如果你很想跟對方在一起，就讓關係順其自然的發展吧，而不是急著要求對方表達態度，那反而會造成壓力，使他更抗拒。

選牌4：星星

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對方對你的感覺不錯，只是還沒有適應你的存在，所以暫時不會考慮接受你。不如試著融入對方的生活，把戰線拉長，先從朋友做起，慢慢培養感情基礎。但切記千萬不要做太出格的行為，以免把對方嚇到！

選牌5：戰車

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你們現在的關係正處於「友達以上，戀人未滿」的狀況。對方知道你很喜歡他，其實他對你也很有感覺，卻沒勇氣更進一步。愛情總是需要一方主動，如果你真心喜歡對方，那麼就大膽一些，找個合適的日子，在浪漫的氣氛中向對方表白。

選牌6：女祭司逆位

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你們的關係並沒有往你希望的方向發展。對方對你的性格不來電，也沒有心靈相通的感覺，換言之，你一直以來的努力都是白費。如果你真的很喜歡對方，只好嘗試去改變自己的性格了。做不到的話，乾脆另起爐灶吧。

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