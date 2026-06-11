6月19日端午開運…喝5杯「午時水」、煮硬幣財氣噴發

6月19日就是端午節，端午節當天是一年陽氣最強時刻，小孟老師分享端午開運法，快來做看看。

端午節當天是一年陽氣最強時刻，小孟老師建議在端午節當天中午11時至下午1時喝5小杯水（因農曆五月五日跟五有關係），切記一定要11時至1時喝才有效，喝時想著遍地黃金即可，端午後偏財貴人必定一路發。

2.求健康平安：（午時淋浴法）

端午節極陽之時中午11時至下午1時洗澡能夠接到午時水，還能消除負面磁場，極陽之水將能籠罩全身，一年都能平安健康，也可以在洗澡時用粽葉來擦一下身體。

3.用海鹽：

因為海鹽能淨化磁場，也能消除身體不好的穢氣，更能讓運勢提升，因此小孟老師建議家中有浴缸的人端午節可以泡海鹽：沒有浴缸的人可以買一包海鹽隨身攜帶，洗手也可以加一點海鹽，除了可以提升磁場之外也能清潔細菌。

4.綠幽靈水晶：

綠幽靈水晶可以提升我們的運勢，更能讓我們在動亂中保持平靜與淨化心靈，建議端午節放在家中房門打開45度角處，可以讓你活化智商提升靈性讓疾病遠離。

5.水煮法：

端午節可以用10枚硬幣象徵5月5日，5+5=10，將10枚硬幣放入水中煮，煮一段時間後撈起來再放到存摺上面，放10天再花掉可以讓財越來越多。

6.艾草：

端午節放艾草在屋外，可以擋害蟲又可以驅吉避凶，邪氣不會來。

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