聽新聞
0:00 / 0:00
6月19日端午開運…喝5杯「午時水」、煮硬幣財氣噴發
6月19日就是端午節，端午節當天是一年陽氣最強時刻，小孟老師分享端午開運法，快來做看看。
１.開財運法：（極陽午時水）
端午節當天是一年陽氣最強時刻，小孟老師建議在端午節當天中午11時至下午1時喝5小杯水（因農曆五月五日跟五有關係），切記一定要11時至1時喝才有效，喝時想著遍地黃金即可，端午後偏財貴人必定一路發。
2.求健康平安：（午時淋浴法）
端午節極陽之時中午11時至下午1時洗澡能夠接到午時水，還能消除負面磁場，極陽之水將能籠罩全身，一年都能平安健康，也可以在洗澡時用粽葉來擦一下身體。
3.用海鹽：
因為海鹽能淨化磁場，也能消除身體不好的穢氣，更能讓運勢提升，因此小孟老師建議家中有浴缸的人端午節可以泡海鹽：沒有浴缸的人可以買一包海鹽隨身攜帶，洗手也可以加一點海鹽，除了可以提升磁場之外也能清潔細菌。
4.綠幽靈水晶：
綠幽靈水晶可以提升我們的運勢，更能讓我們在動亂中保持平靜與淨化心靈，建議端午節放在家中房門打開45度角處，可以讓你活化智商提升靈性讓疾病遠離。
5.水煮法：
端午節可以用10枚硬幣象徵5月5日，5+5=10，將10枚硬幣放入水中煮，煮一段時間後撈起來再放到存摺上面，放10天再花掉可以讓財越來越多。
6.艾草：
端午節放艾草在屋外，可以擋害蟲又可以驅吉避凶，邪氣不會來。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。