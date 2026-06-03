周五芒種…命理師：談加薪、轉職越主動越旺 2生肖女性財運炸裂

6月5日（五）迎來節氣「芒種」，命理師柯柏成表示，芒種是行動與播種的時節，主動出擊易見效，想轉職、談加薪、業務催單等可在交節氣後盡快行動；當天交節氣後也可重點清理廚房灶台及門窗，尤其是屬豬、猴的女性可以增進財運。

柯柏成指出，節氣「芒種」是廿四節氣的第9個節氣，此時太陽到達黃經75°，而今年芒種落在農曆4月20，也就是6月5日晚上11時48分4秒交節氣，顧名思義是播種最忙的季節，這個時候更要穩住心情，才能忙有所得。

芒種正是梅子成熟時，在這個節氣吃梅子可祛暑生津，不妨買一些新鮮青梅或桑葚，回家煮水成湯，與家人朋友分享，最方便也可以直接去手搖杯店買烏梅汁類的飲料分送親友，廣結善緣，才會有貴人幫扶。

柯柏成更表示，芒種是「行動與播種」的時節，主動出擊最容易見效，因此若要轉職的就在交節氣後盡快遞出履歷，員工想跟老闆談加薪、業務想跟客戶催單下定、學生跟教授討論論文方向等，在交節氣後可主動出擊，不用觀望也不用顧慮。

簡言之，芒種開運的方法就是跟著天地宇宙間的運行方時同步調頻；若想要招財轉運，芒種當天交節氣後，不妨好好進行一次徹底的大掃除，重點清理廚房灶台和廚房門窗，尤其是屬豬、猴2生肖的女性增進財運，事半功倍。

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