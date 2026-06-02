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不執著金錢…「四星座」發財機會卻更多！ 天秤貴人帶財、他直覺驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場得意大賺錢示意圖。圖／AI生成
圖為職場得意大賺錢示意圖。圖／AI生成

有些人把賺錢當人生目標，卻總覺得財運差了臨門一腳；有些人對金錢沒有太多執著，反而總能在不經意間遇到好機會。搜狐網分享，有四個星座特別有財運體質，他們不是最愛談錢的人，卻總能憑藉人脈、眼光或直覺，讓財富自然找上門。

天秤座／好人緣帶來好財運

天秤座向來不喜歡爭搶，也很少把金錢掛在嘴邊。他們重視的是生活品質與人際關係，而這份親和力也成為財運來源。無論在職場或生活圈，天秤總能累積不少貴人緣，當機會出現時，往往有人願意主動推薦或拉他們一把。許多好機會甚至不是自己爭來的，而是被送到眼前，因此日子總能過得安穩又富足。

雙魚座／直覺敏銳 輕鬆進帳

雙魚座看似浪漫感性，對金錢沒有太大野心，但他們的直覺往往準得驚人。當別人還在反覆評估時，雙魚可能已經憑著感覺做出決定，而且結果往往不差。加上他們待人真誠，人際關係相當不錯，關鍵時刻常有貴人相助。財運對雙魚來說，常常來自一個靈感、一個機會，甚至是一場意想不到的合作。

射手座／熱愛旅行 隨處商機

射手座熱愛自由，不喜歡被金錢束縛人生。但也正因為他們勇於探索、喜歡接觸新事物，反而更容易接觸到別人不知道的機會。許多射手的財富來自人脈、旅行或跨領域發展，看似隨性，其實處處藏著商機。越願意走出去，越容易替自己打開新的財路。

水瓶座／創意生財 金錢自來

水瓶座對金錢的態度相當隨性，但他們最大的優勢就是腦袋靈活。別人習以為常的事，他們總能看出新的可能性。尤其在創新產業、新興市場或跨界合作上，水瓶往往能搶先一步發現機會。或許他們不是最會存錢的人，卻經常靠著獨特想法，替自己創造源源不絕的收入來源。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 財運

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