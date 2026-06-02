6月5日芒種過後「三星座」收穫好運！摩羯座遇貴人、他升職加薪

「芒種」是夏天的第三個節氣，今年落在6月5日(周五)，芒種常被農民戲稱「忙種」，正是農夫最繁忙的時候。「芒種」天氣炎熱，象徵仲夏能量正式展開，也代表許多事情開始進入收穫與發展階段。搜狐網分享三星座芒種過後工作表現出色，容易遇到貴人，升職加薪指日可待。

摩羯座／貴人相挺 欣然接受

摩羯座向來踏實認真，不喜歡張揚，過去累積的實力終於有收穫。近期容易獲得主管或同事的肯定，甚至貴人主動伸出援手。建議別急著懷疑對方的用意，適時接受幫助，反而能替未來發展打開新局面。

天蠍座／主動出擊 迎來突破

對天蠍座而言，6月是推動計畫的重要時機。那些醞釀許久卻遲遲未行動的事情，現在正是跨出第一步的時候。你的判斷力與洞察力將成為最大優勢，只要勇敢爭取機會，就有望獲得上級賞識。月底前後，也可能出現與升遷或職務調整有關的好消息。

處女座／厚植潛力 勇敢上吧

處女座近期常覺得付出沒獲得回報，但其實你的表現早已被別人看在眼裡。從6月上旬到夏至前後，過去累積的專業能力將逐漸獲得肯定，有機會接下更重要的任務或職位。當機會來臨時，別因為不夠自信而退縮，你已經比自己想像中準備得更充分。

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