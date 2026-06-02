想要虐戀？就找這三星座…天蠍控制狂、他最會相愛相殺

很多人追劇喜歡看「虐戀」，一對情侶因為太愛對方，反而互相傷害。搜狐網分享有三個星座戀愛時，特別容易霸道又虐心，自私又充滿佔有慾，「愛得深、管得多」，和他們談戀愛絕對是虐戀，也是心理拉鋸戰，愛一次就遍體麟傷。

天蠍座／愛太深 超級控制狂

天蠍座向來重感情，只要認定一個人，就會全心全意投入。不過也因為愛得太深，他們對感情的占有慾往往比一般人更強。天蠍希望自己在對方心中是無可取代的存在，因此特別在意伴侶的一舉一動。

有時候一句無心的話、一個晚回的訊息，都可能讓天蠍陷入猜測與不安。表面看起來冷靜，其實心裡早已上演無數劇情，久而久之也容易讓關係充滿壓力。

摩羯座／固執強勢 我為你好

摩羯座談感情相當認真，也願意為未來付出努力。但他們習慣用自己的標準看待事情，當認定一段關係後，常希望對方能配合自己的步調。

他們不太擅長甜言蜜語，卻會用實際行動表達在乎。不過當事情沒有按照預期發展時，摩羯也容易變得固執，甚至希望另一半接受自己的安排。這種強勢有時並非故意，而是來自對感情的高度投入與責任感。

雙魚座／患得患失 相愛相殺

雙魚座總給人溫柔體貼的印象，但其實他們在感情裡非常敏感。越是在乎一個人，就越容易患得患失，害怕失去，也害怕不被重視。

當安全感不足時，雙魚可能開始反覆確認對方的心意，甚至因為一點小事就胡思亂想。他們希望被理解、被照顧，也期待對方能隨時給予回應。看似柔軟的外表下，其實藏著不少情緒與執著，若沒有及時溝通，往往容易讓感情陷入拉扯。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。