台股狂奔4萬5！台中國師獲利飆250％ 5字示警今年最大風險

台股今年上半年因AI概念族群類股後勢看好，啟動輪漲走勢，去年底封關才2萬8963點，但今天台股盤中創歷史新高，達45931點，短短5個月，已狂飆1萬6967 點，累計漲幅高達58.5%，有「台中國師」之稱的命理師楊登嵙說，今年初提醒投資人因應丙午火馬年，AI族群是重中之重，他投資相關的標的，今年已累積獲利達250％，展望今年下半年的投資風險，他說今年最大的風險就是「沒投資AI」。

命理師楊登嵙說，年初時就已提醒，今年是2026年歲次為「丙午」，股市投資要選擇屬性為「木」、「火」的族群類股，重點是「逢低承接」，火屬性是AI人工智慧及相關設備、高科技所需化學藥劑、軍工，而木屬性是老人疾病、慢性病及癌症等生技藥品、醫學手術相關生技、綠能、儲電、ESG節能減碳。

楊登嵙說，今年自己也有以丙午火馬年為投資參照，看好AI族群相關個股，截至上個月底的績效結算，已獲利達250％，不過因今年台股狂飆，不少民眾後悔，將資金拿去買房，而非投入股市，導致沒有跟上台股這波瘋牛行情。

楊登嵙分享，今年進入下半年，不少投資人擔心也詢問他，台股已經漲多，是否有拉回，甚至泡沫的風險，希望他用命理的角度去分析。

他認為，未來20年是走九紫離火運，因此他看好AI相關題材，仍有長線投資價值，短期的股價回測難免，但是仍需要會投資主流的產業，以免在AI浪潮之下，自己辛苦賺的錢，被通膨吃掉，也沒有發揮資金最佳的效益，今年最大投資風險就是投錯標的物，以及「沒有投資AI」。

至於房地產，楊登嵙說，未來大運走火運，房地產的投資效益已不復以往，今年火旺，土會成焦土，土為土地、不動產，顯示物價會波動，不動產今年持平，下跌幅度不大，政府有打房政策、社會宅政策，無上升力道，交易不熱絡，重大建設成左右房價因素。

楊登嵙提醒，火剋金，金耗損，屬「金」屬性類股，今年可能表現不如預期，包括高價汽車、3C電子產品、奢侈品消費、傳統機械產業。

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