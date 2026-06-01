快訊

歐冠／法球迷慶祝2連霸暴動與警爆衝突 780人被捕、1死1傷

聯合報民調／賴總統執政2周年 5成不滿意施政、處理兩岸4成9給負評

伊朗總統驚傳請辭！辭呈揭內鬥遭架空 「我已無法治理國家」

聽新聞
0:00 / 0:00

0601-0607唐綺陽星座運勢週報：雙魚工作遇瓶頸 天蠍感情較敏感

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報6/1-6/7】

星象影響：水星進巨蟹，金星、木星、水星皆在巨蟹

本週水星進巨蟹，金星、木星、水星皆在巨蟹，巨蟹相關事情成為焦點，放大與家人的關係狀態以及童年帶來的影響，重視安全感相關議題，應多留意情緒變化，提防因情緒造成的風波。

12星座個別影響：

處女：有兩難狀況需務實以待，感情曖昧類型多難抉擇

天秤：會議繁多需大量溝通，感情等狀態好轉再碰面

天蠍：發言多謹慎嚴防是非，感情較敏感當心易有誤會

射手：責任重大應避免過勞，感情付出要讓對方知道

巨蟹：海外貿易相關運勢佳，感情難對焦溝通有困難

獅子：工作穩定但缺乏樂趣，感情易因瑣事感到掃興

魔羯：獨善其身以身作則更好，感情有來自長輩的壓力

雙魚：工作遇瓶頸注意睡眠，感情請主動表達避免內耗

牡羊：職場以和為貴有利協調，感情運佳對男生更有利

金牛：工作上要多運用新思維，感情有機會遇有趣對象

雙子：成為關鍵決策者腳色，感情易受心儀對象關注

水瓶：工作重視長遠願景，感情若價值觀不合需多考慮

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

出門仙女回家秒崩壞！「5星座女」反差大到讓人認不出

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

6月星座財運TOP5出爐！雙子有意外進帳跟分紅 第一名爽賺整個月

6月運勢大翻身！3星座事業、財運、愛情全開花 金牛苦盡甘來

相關新聞

曾窮到身上剩2千…民俗專家自曝改運秘辛靠一招翻身 如今捐百份助弱

民俗專家廖大乙常以宗教角度分析時事及節令運勢，與大眾分享民俗觀點，他感念過往受神明提點，靠「王船添載」改運，且正值雲林口湖富安宮百年「祀王大醮」，他贊助100份添載金供弱勢及低潮者認領，盼傳遞正能量，助人谷底翻身。

0601-0607唐綺陽星座運勢週報：雙魚工作遇瓶頸 天蠍感情較敏感

本週水星進巨蟹，金星、木星、水星皆在巨蟹，巨蟹相關事情成為焦點，放大與家人的關係狀態以及童年帶來的影響，重視安全感相關議題，應多留意情緒變化，提防因情緒造成的風波。

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

進入六月的第一週，初夏的氣候漸漸穩定，大環境的節奏也迎來了新的轉變。這幾天的整體氛圍不再像先前那樣急躁，而是多了一分沉穩與踏實，非常適合將手邊的計畫具體落實。如果你覺得過去一段時間的付出還沒看見成效，這週或許是有機會看見轉機的重要時刻。快來看看本週有哪些幸運兒能在穩健的步伐中，為自己創造出實質且安定的收益，把握這波平順的好時光！

現在辛苦只是暫時的！3生肖注定倒吃甘蔗 越老越有錢

有些人不是一開始就站在順風處，而是在跌跌撞撞中累積實力，等到時機成熟，才慢慢迎來屬於自己的好日子。《搜狐網》指出，三大生肖常被認為是「先苦後甘」型，年輕時或許辛苦，但只要撐過低谷，後半生有機會越走越穩，福氣與財運也逐漸累積。

6月星座財運TOP5出爐！雙子有意外進帳跟分紅 第一名爽賺整個月

六月的天氣越來越熱，大家的心情是不是也跟著浮躁起來？先別急著抱怨電費變貴，這個月的大環境可是藏著滿滿的賺錢契機！有的人只要在辦公室乖乖打卡就能迎來升職加薪，有的卻是出門溜個狗也能撿到好康。我們這次特別整理出六月份在不同領域吸金功力最強的五大霸主。想知道自己有沒有機會在年中幫荷包大進補，順利實現財務自由的夢想嗎？趕快來看看這份名單，說不定你就是下一個幸運兒！

殺破狼週運勢／獅子職場氣氛不佳 天秤戀情遇到瓶頸

殺破狼2026年6月1日～6月7日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運佳，水星進入家宅宮位，與金星、木星齊聚。與家人計畫一起去旅行，共享天倫之樂。某些白羊座則是會尋求好的物件搬家，或購買新居，簽約順利，很快就能入住。 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與在溝通、面試宮位的天王星有良好連結，面試新工作，可藉由人脈介紹，很快就能錄取。某些白羊座遇到一些糾紛，會有貴人幫忙協調，達成雙方都滿意的結果。 本週須注意的部分 金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期之外的花費較多，荷包一直失血，經濟狀況堪憂。某些白羊座則是無法抵抗物慾的誘惑，使用信用卡分期付款購買昂貴的商品，反而造成生活捉襟見肘。 健康運方面，在命宮的海王星受到水星影響，同時與土星齊聚。經常受到他人負面言語的影響，引發心理方面的憂鬱，容易罹患情緒方面的疾病。某些白羊座深受慢性疾病困擾，經常感到厭世。 金牛座： 整體運勢 工作運方面，水星進入面試、溝通宮位，同時在志業宮位的冥王星相位良好，與金星、木星齊聚，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。某些金牛座與客戶相談甚歡，順利簽訂合約。 旅遊運佳，水星進入旅遊宮位，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。