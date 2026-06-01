0601-0607唐綺陽星座運勢週報：雙魚工作遇瓶頸 天蠍感情較敏感

殺破狼2026年6月1日～6月7日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運佳，水星進入家宅宮位，與金星、木星齊聚。與家人計畫一起去旅行，共享天倫之樂。某些白羊座則是會尋求好的物件搬家，或購買新居，簽約順利，很快就能入住。 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與在溝通、面試宮位的天王星有良好連結，面試新工作，可藉由人脈介紹，很快就能錄取。某些白羊座遇到一些糾紛，會有貴人幫忙協調，達成雙方都滿意的結果。 本週須注意的部分 金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期之外的花費較多，荷包一直失血，經濟狀況堪憂。某些白羊座則是無法抵抗物慾的誘惑，使用信用卡分期付款購買昂貴的商品，反而造成生活捉襟見肘。 健康運方面，在命宮的海王星受到水星影響，同時與土星齊聚。經常受到他人負面言語的影響，引發心理方面的憂鬱，容易罹患情緒方面的疾病。某些白羊座深受慢性疾病困擾，經常感到厭世。 金牛座： 整體運勢 工作運方面，水星進入面試、溝通宮位，同時在志業宮位的冥王星相位良好，與金星、木星齊聚，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。某些金牛座與客戶相談甚歡，順利簽訂合約。 旅遊運佳，水星進入旅遊宮位，

2026-05-30 23:59