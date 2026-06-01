曾窮到身上剩2千…民俗專家自曝改運秘辛靠一招翻身 如今捐百份助弱

民俗專家廖大乙常以宗教角度分析時事及節令運勢，與大眾分享民俗觀點，他感念過往受神明提點，靠「王船添載」改運，且正值雲林口湖富安宮百年「祀王大醮」，他贊助100份添載金供弱勢及低潮者認領，盼傳遞正能量，助人谷底翻身。

廖大乙指出，36年前年輕氣盛卻沾染惡習，身上錢財留不住，甚至窮到在除夕夜全身只剩2000元，生活潦倒，之後幸得神明託夢指點，除了叮囑他腳踏實地做事，並要他參加王船醮的「添載」儀式改運，人生果真觸底反彈，事業穩定向上。

由於，雲林口湖富安宮將於18日至22日舉辦建廟百年以來的「祀王大醮」，目前正受理王船添載儀式，廖大乙感念過往神明庇佑指點，且本身是雲林人，希望能助弱回饋鄉里，為此贊助100份添載金（每份168元）供弱勢及低潮者認領。

廖大乙強調，贊助添載金是希望幫助有需要的人獲得神助，若民眾正陷入經濟、感情、事業或健康等挫折低潮，有緣至富安宮向薛府千歲擲筊請示獲同意，「添載」費用就由他支付，也期許領取者若改運好轉發達，也要回饋社會讓善循環。

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