聽新聞
0:00 / 0:00
曾窮到身上剩2千…民俗專家自曝改運秘辛靠一招翻身 如今捐百份助弱
民俗專家廖大乙常以宗教角度分析時事及節令運勢，與大眾分享民俗觀點，他感念過往受神明提點，靠「王船添載」改運，且正值雲林口湖富安宮百年「祀王大醮」，他贊助100份添載金供弱勢及低潮者認領，盼傳遞正能量，助人谷底翻身。
廖大乙指出，36年前年輕氣盛卻沾染惡習，身上錢財留不住，甚至窮到在除夕夜全身只剩2000元，生活潦倒，之後幸得神明託夢指點，除了叮囑他腳踏實地做事，並要他參加王船醮的「添載」儀式改運，人生果真觸底反彈，事業穩定向上。
由於，雲林口湖富安宮將於18日至22日舉辦建廟百年以來的「祀王大醮」，目前正受理王船添載儀式，廖大乙感念過往神明庇佑指點，且本身是雲林人，希望能助弱回饋鄉里，為此贊助100份添載金（每份168元）供弱勢及低潮者認領。
廖大乙強調，贊助添載金是希望幫助有需要的人獲得神助，若民眾正陷入經濟、感情、事業或健康等挫折低潮，有緣至富安宮向薛府千歲擲筊請示獲同意，「添載」費用就由他支付，也期許領取者若改運好轉發達，也要回饋社會讓善循環。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。