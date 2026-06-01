快訊

南澳神祕沙灘再傳意外！狂浪襲捲1女抓浮球獲救、1男失蹤 義消車也被捲走

聽新聞
0:00 / 0:00

曾窮到身上剩2千…民俗專家自曝改運秘辛靠一招翻身 如今捐百份助弱

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
雲林口湖富安宮18日至22日舉辦建廟百年以來的「祀王大醮」，目前正受理王船添載儀式。圖／廖大乙提供
雲林口湖富安宮18日至22日舉辦建廟百年以來的「祀王大醮」，目前正受理王船添載儀式。圖／廖大乙提供

民俗專家廖大乙常以宗教角度分析時事及節令運勢，與大眾分享民俗觀點，他感念過往受神明提點，靠「王船添載」改運，且正值雲林口湖富安宮百年「祀王大醮」，他贊助100份添載金供弱勢及低潮者認領，盼傳遞正能量，助人谷底翻身。

廖大乙指出，36年前年輕氣盛卻沾染惡習，身上錢財留不住，甚至窮到在除夕夜全身只剩2000元，生活潦倒，之後幸得神明託夢指點，除了叮囑他腳踏實地做事，並要他參加王船醮的「添載」儀式改運，人生果真觸底反彈，事業穩定向上。

由於，雲林口湖富安宮將於18日至22日舉辦建廟百年以來的「祀王大醮」，目前正受理王船添載儀式，廖大乙感念過往神明庇佑指點，且本身是雲林人，希望能助弱回饋鄉里，為此贊助100份添載金（每份168元）供弱勢及低潮者認領。

廖大乙強調，贊助添載金是希望幫助有需要的人獲得神助，若民眾正陷入經濟、感情、事業或健康等挫折低潮，有緣至富安宮向薛府千歲擲筊請示獲同意，「添載」費用就由他支付，也期許領取者若改運好轉發達，也要回饋社會讓善循環。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

民俗專家廖大乙感念神明庇佑，宣布贊助100份（每份168元）添載金供弱勢及低潮者認領。圖／廖大乙提供
民俗專家廖大乙感念神明庇佑，宣布贊助100份（每份168元）添載金供弱勢及低潮者認領。圖／廖大乙提供

雲林 神明 迷信

延伸閱讀

天赦日逢文殊菩薩誕辰 專家曝順手「1動作」簡單添好運

5月30日呂祖聖誕！當天必做「這件事」剪斷厄運…事業運、考運大加分

中老年財運特別好的三面相！「這些部位」越大越能守住財富

連2年鬼門開撞日全食…命理師驚「像被刻意安排」示警赤馬紅羊劫

相關新聞

曾窮到身上剩2千…民俗專家自曝改運秘辛靠一招翻身 如今捐百份助弱

民俗專家廖大乙常以宗教角度分析時事及節令運勢，與大眾分享民俗觀點，他感念過往受神明提點，靠「王船添載」改運，且正值雲林口湖富安宮百年「祀王大醮」，他贊助100份添載金供弱勢及低潮者認領，盼傳遞正能量，助人谷底翻身。

現在辛苦只是暫時的！3生肖注定倒吃甘蔗 越老越有錢

有些人不是一開始就站在順風處，而是在跌跌撞撞中累積實力，等到時機成熟，才慢慢迎來屬於自己的好日子。《搜狐網》指出，三大生肖常被認為是「先苦後甘」型，年輕時或許辛苦，但只要撐過低谷，後半生有機會越走越穩，福氣與財運也逐漸累積。

6月星座財運TOP5出爐！雙子有意外進帳跟分紅 第一名爽賺整個月

六月的天氣越來越熱，大家的心情是不是也跟著浮躁起來？先別急著抱怨電費變貴，這個月的大環境可是藏著滿滿的賺錢契機！有的人只要在辦公室乖乖打卡就能迎來升職加薪，有的卻是出門溜個狗也能撿到好康。我們這次特別整理出六月份在不同領域吸金功力最強的五大霸主。想知道自己有沒有機會在年中幫荷包大進補，順利實現財務自由的夢想嗎？趕快來看看這份名單，說不定你就是下一個幸運兒！

殺破狼週運勢／獅子職場氣氛不佳 天秤戀情遇到瓶頸

殺破狼2026年6月1日～6月7日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運佳，水星進入家宅宮位，與金星、木星齊聚。與家人計畫一起去旅行，共享天倫之樂。某些白羊座則是會尋求好的物件搬家，或購買新居，簽約順利，很快就能入住。 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與在溝通、面試宮位的天王星有良好連結，面試新工作，可藉由人脈介紹，很快就能錄取。某些白羊座遇到一些糾紛，會有貴人幫忙協調，達成雙方都滿意的結果。 本週須注意的部分 金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期之外的花費較多，荷包一直失血，經濟狀況堪憂。某些白羊座則是無法抵抗物慾的誘惑，使用信用卡分期付款購買昂貴的商品，反而造成生活捉襟見肘。 健康運方面，在命宮的海王星受到水星影響，同時與土星齊聚。經常受到他人負面言語的影響，引發心理方面的憂鬱，容易罹患情緒方面的疾病。某些白羊座深受慢性疾病困擾，經常感到厭世。 金牛座： 整體運勢 工作運方面，水星進入面試、溝通宮位，同時在志業宮位的冥王星相位良好，與金星、木星齊聚，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。某些金牛座與客戶相談甚歡，順利簽訂合約。 旅遊運佳，水星進入旅遊宮位，

6月幸運兒是你嗎？「3星座」迎貴人加持 好運一路旺到月底

進入6月後，不少人期待運勢迎來轉機。「搜狐網」指出，部分星座在本月特別容易獲得貴人幫助，不僅工作、感情有機會出現突破，外出時也可能遇上意外驚喜。當中以白羊座、天秤座與射手座的運勢最受看好，好運可望一路延續到月底。

天性樂觀！4生肖今年「錢包滿滿」...狗勤奮帶財、他獲得貴人相助

天性樂觀的人不僅人際關係非常好，受到大多數人的喜歡，就連運氣也往往格外出色。搜狐網分享4個天生樂觀、財運旺盛的生肖，他們藉由自身不屈不撓且樂觀的天性，注定會獲得一筆豐厚的財富。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。