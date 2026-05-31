快訊

麥寮45公尺高風力發電機組疑太熱起火 消防隊無法搶救只能警戒

日職／徐若熙回歸一軍6局無失分飆7K封鎖廣島 獲勝投資格

美國麻州驚傳巨響地動！NASA揭真相「火流星炸了」衛星影像曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

現在辛苦只是暫時的！3生肖注定倒吃甘蔗 越老越有錢

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》指出，三大生肖常被認為是「先苦後甘」型，年輕時或許辛苦，但只要撐過低谷，後半生有機會越走越穩。圖／AI生成
《搜狐網》指出，三大生肖常被認為是「先苦後甘」型，年輕時或許辛苦，但只要撐過低谷，後半生有機會越走越穩。圖／AI生成

有些人不是一開始就站在順風處，而是在跌跌撞撞中累積實力，等到時機成熟，才慢慢迎來屬於自己的好日子。《搜狐網指出，三大生肖常被認為是「先苦後甘」型，年輕時或許辛苦，但只要撐過低谷，後半生有機會越走越穩，福氣與財運也逐漸累積。

生肖蛇

屬蛇的人心思敏銳，也很能沉得住氣，即使遇到逆境，他們通常不會輕易慌亂，而是靠著觀察力與判斷力，慢慢找出突破口。

他們很懂得在複雜環境中尋找機會，成功往往不是靠一時幸運，而是建立在長期累積的經驗與實力之上。隨著年紀增長，屬蛇的人手上資源越來越多，也更懂得掌握局勢，未來有望迎來財富與成就逐漸開花的階段。

生肖馬

屬馬的人個性熱情、積極，也有帶動身邊人的能力，年輕時，他們可能會遇到不少挑戰，甚至需要比別人多繞一些路，但屬馬的人通常不太容易被困難擊倒。

他們面對生活多半抱持樂觀態度，也願意往前衝、去嘗試新的可能。這些早年的磨練，反而會變成日後的重要養分，隨著時間累積，屬馬的人有機會憑藉經驗與行動力，換來更豐厚的回報。

生肖兔

屬兔的人做事謹慎，擅長思考與規畫，不一定是最早成功的那一群，卻常常是能穩穩走到最後的人。

他們在年輕時可能不會立刻看到明顯成果，但憑著耐心與堅持，能一步步把基礎打穩。等到經驗、資源與機會逐漸到位，屬兔的人後半生有望迎來更安定的生活，也更容易累積財富，過上富足無憂的日子。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 搜狐網

延伸閱讀

天性樂觀！4生肖今年「錢包滿滿」...狗勤奮帶財、他獲得貴人相助

夏天財運升溫！「4生肖」容易賺大錢 第一名正財旺到存款變厚

「伏兵星」煞到！4生肖恐有財務問題...狗過度消耗、他遇利益衝突

6月運勢大翻身！3星座事業、財運、愛情全開花 金牛苦盡甘來

相關新聞

現在辛苦只是暫時的！3生肖注定倒吃甘蔗 越老越有錢

有些人不是一開始就站在順風處，而是在跌跌撞撞中累積實力，等到時機成熟，才慢慢迎來屬於自己的好日子。《搜狐網》指出，三大生肖常被認為是「先苦後甘」型，年輕時或許辛苦，但只要撐過低谷，後半生有機會越走越穩，福氣與財運也逐漸累積。

6月星座財運TOP5出爐！雙子有意外進帳跟分紅 第一名爽賺整個月

六月的天氣越來越熱，大家的心情是不是也跟著浮躁起來？先別急著抱怨電費變貴，這個月的大環境可是藏著滿滿的賺錢契機！有的人只要在辦公室乖乖打卡就能迎來升職加薪，有的卻是出門溜個狗也能撿到好康。我們這次特別整理出六月份在不同領域吸金功力最強的五大霸主。想知道自己有沒有機會在年中幫荷包大進補，順利實現財務自由的夢想嗎？趕快來看看這份名單，說不定你就是下一個幸運兒！

殺破狼週運勢／獅子職場氣氛不佳 天秤戀情遇到瓶頸

殺破狼2026年6月1日～6月7日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運佳，水星進入家宅宮位，與金星、木星齊聚。與家人計畫一起去旅行，共享天倫之樂。某些白羊座則是會尋求好的物件搬家，或購買新居，簽約順利，很快就能入住。 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與在溝通、面試宮位的天王星有良好連結，面試新工作，可藉由人脈介紹，很快就能錄取。某些白羊座遇到一些糾紛，會有貴人幫忙協調，達成雙方都滿意的結果。 本週須注意的部分 金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期之外的花費較多，荷包一直失血，經濟狀況堪憂。某些白羊座則是無法抵抗物慾的誘惑，使用信用卡分期付款購買昂貴的商品，反而造成生活捉襟見肘。 健康運方面，在命宮的海王星受到水星影響，同時與土星齊聚。經常受到他人負面言語的影響，引發心理方面的憂鬱，容易罹患情緒方面的疾病。某些白羊座深受慢性疾病困擾，經常感到厭世。 金牛座： 整體運勢 工作運方面，水星進入面試、溝通宮位，同時在志業宮位的冥王星相位良好，與金星、木星齊聚，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。某些金牛座與客戶相談甚歡，順利簽訂合約。 旅遊運佳，水星進入旅遊宮位，

6月幸運兒是你嗎？「3星座」迎貴人加持 好運一路旺到月底

進入6月後，不少人期待運勢迎來轉機。「搜狐網」指出，部分星座在本月特別容易獲得貴人幫助，不僅工作、感情有機會出現突破，外出時也可能遇上意外驚喜。當中以白羊座、天秤座與射手座的運勢最受看好，好運可望一路延續到月底。

天性樂觀！4生肖今年「錢包滿滿」...狗勤奮帶財、他獲得貴人相助

天性樂觀的人不僅人際關係非常好，受到大多數人的喜歡，就連運氣也往往格外出色。搜狐網分享4個天生樂觀、財運旺盛的生肖，他們藉由自身不屈不撓且樂觀的天性，注定會獲得一筆豐厚的財富。

月亮入天蠍！4星座將面臨情感課題...巨蟹別再沉默、他要學會放手

近日月亮正式進入天蠍座，代表每個人的情緒會被放大，容易因為一句話而反覆揣摩對方想法。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出月亮進入天蠍的這段期間，將會迎來感情上的課題，會重新理解什麼是愛、並審思伴侶的安全感。請參考太陽、上升星座。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。